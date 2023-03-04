KAMU PERSONELİ
04 Mart 2023 - 17:00

Devlet kurumlarına 14.000 TL maaşla memur alımı başladı! Lise, önlisans, lisans mezunları baksın!

Belediyeler en az lise mezunu olmak şartıyla personel alımı başlattı. Başvuru detayları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Kurum dışı kurum işçi alımı için başvurular devam ederken başvuru koşulları yayınlandı. Zabıta, itfaiye eri, mühendis olmak isteyenlere iş imkanı.

KAMU PERSONELİ
04 Mart 2023 - 17:00
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Devlet kurumlarına 14.000 TL maaşla memur alımı başladı! Lise, önlisans, lisans mezunları baksın!
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Birçok belediye kadrolarında personel alımı yapacağını duyururken kadrolar ise belirlendi. Kamu personeli olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başlarken belediye iştirakleri, kamu kurumları ve kurum dışı kamu işçi alımları hedefleriyle meraklar uyandırıldı. İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları için yüzlerce belediye memur alım şartları açıklandı.

KAMU MEMUR ALIMI

Niğde Dündarlı Belediyesi memur alımı 10.03.2023



Türkiye Taşkömürü Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Sınavı 03.03.2023

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memur alımı 17.03.2023

Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK Denetçi Yardımcı Alımı 15.03.2023

Bursa Osmangazi Belediye memur alımı 17.03.2023

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı 15.03.2023

İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personel alımı 09.03.2023

Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu sigortacılık uzman yardımcılığı sınav 19.03.2023

KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji 30.03.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji 30.04.2023

Bursa Ulaşı Toplu Taşıma İşl. Tur. San. 22.05.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji 31.03.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji AŞ İSBAK 30.03.2023

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji AŞ İSBAK 31.03.2023 (1)

İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji AŞ İSBAK 30.03.2023 (2)

İstanbul Personel Yönetim A.Ş (İSPER A.Ş.) 08.03.2023

İstanbul Personel Yönetim A.Ş (İSPER A.Ş.) 09.03.2023

İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti 06.03.2023

İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 08.03.2023

İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

(KİTAŞ) 28.03.2023

İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu 31.03.2023

Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş 06.01.2023

Konya Altıngöl Tur. Ulaşım İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş. 01.03.2023

İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 03.03.2023

Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret

Aydın Kuşadası Belediyesi Per.A.Ş. 3 03.03.2023

kamu personel ilanları

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

TC vatandaşı olmak

Kamu haklarından faydalanabilmek

TC Kanunu'n 53 maddesinde yer alan suçlardan ötürü hüküm almamış olmak

Erkek adayların askerlik ile ilişkisinin bulunmaması

Görevini yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması

İlan edilen kadrolara özel başvuru şartlarına uygun olmak.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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