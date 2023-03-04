Devlet kurumlarına 14.000 TL maaşla memur alımı başladı! Lise, önlisans, lisans mezunları baksın!







KAMU MEMUR ALIMI







KURUM DIŞI KAMU İŞÇİ ALIMI

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Birçok belediye kadrolarında personel alımı yapacağını duyururken kadrolar ise belirlendi. Kamu personeli olmak isteyenler başvuru şartlarını araştırmaya başlarken belediye iştirakleri, kamu kurumları ve kurum dışı kamu işçi alımları hedefleriyle meraklar uyandırıldı. İtfaiye eri, zabıta, şoför, mühendis kadroları için yüzlerce belediye memur alım şartları açıklandı.Niğde Dündarlı Belediyesi memur alımı 10.03.2023Türkiye Taşkömürü Kurumu Müfettiş Yardımcılığı Sınavı 03.03.2023 Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta memur alımı 17.03.2023 Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK Denetçi Yardımcı Alımı 15.03.2023 Bursa Osmangazi Belediye memur alımı 17.03.2023 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sözleşmeli personel alımı 15.03.2023 İçişleri Bakanlığı Sözleşmeli bilişim personel alımı 09.03.2023 Sigortacılık ve özel emeklilik düzenleme ve denetleme kurumu sigortacılık uzman yardımcılığı sınav 19.03.2023İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji 30.03.2023 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji 30.04.2023 Bursa Ulaşı Toplu Taşıma İşl. Tur. San. 22.05.2023 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji 31.03.2023 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji AŞ İSBAK 30.03.2023 İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji AŞ İSBAK 31.03.2023 (1) İstanbul Bilişim ve Akıllı Kent Teknoloji AŞ İSBAK 30.03.2023 (2) İstanbul Personel Yönetim A.Ş (İSPER A.Ş.) 08.03.2023 İstanbul Personel Yönetim A.Ş (İSPER A.Ş.) 09.03.2023 İstanbul Baypaş Bayrampaşa İnş. Yat. Taah. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti 06.03.2023 İstanbul Belbim Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. 08.03.2023 İstanbul Küçükçekmece İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi (KİTAŞ) 28.03.2023 İstanbul Türkiye Basketbol Federasyonu 31.03.2023 Kayseri Pınarbaşı Belediyesi Un ve Mamülleri A.Ş 06.01.2023 Konya Altıngöl Tur. Ulaşım İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş. 01.03.2023 İstanbul Zeytinburnu Belediyesi Emek Personel A.Ş. 03.03.2023 Denizli Peraş Büyükşehir Belediyesi Personel Temizlik Ulaşım Sanayi ve Ticaret Aydın Kuşadası Belediyesi Per.A.Ş. 3 03.03.2023TC vatandaşı olmak Kamu haklarından faydalanabilmek TC Kanunu'n 53 maddesinde yer alan suçlardan ötürü hüküm almamış olmak Erkek adayların askerlik ile ilişkisinin bulunmaması Görevini yapmasına engel sağlık probleminin bulunmaması İlan edilen kadrolara özel başvuru şartlarına uygun olmak.