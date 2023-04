Devlet kurumlarına dev personel alımı! Milli Savunma Bakanlığı 30.062 kişi alacak: Başvuru şartları tek tek duyuruldu!

GENÇLERE MESAJ

Milli Savunma Bakanlığı, KPSS puanlarına göre değerlendirilecek 105 yeni personel alımının yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi için de personel alımı ilanı düzenledi ve ilerleyen süreçlerde de istihdamların devam edeceğini bildirdi. Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına göre 2023 yılının sonuna kadar on binlerce yeni personelin bakanlık kadrosuna dahil edileceği ve alımlar için harekete geçildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, personel alımlarına devam ediyor. Bakanlık, son haftalarda KPSS puanlarına göre değerlendirilecek 105 yeni personel alımı ve Milli Savunma Üniversitesi için personel alımı ilanları yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Milli Savunma Üniversitesi bünyelerinde görevlendirilmek üzere 30 bin 62 yeni personel alımı yapacak. Bakan Hulusi Akar, 2023 yılı sonuna kadar on binlerce kişinin istihdam edileceğini açıkladı.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2023 yılında yapılacak olan Milli Savunma Bakanlığı personel alımlarına ilişkin müjdeli haberi verirken, aynı zamanda gençleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bünyesinde görev almaya davet etti. Milli Savunma Bakanlığı'nın 30 bin 62 personel alımı yapacağı açıklamasının ardından alım ilanı yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu olurken, ilanın 2 Nisan 2023'teki askeri öğrenci sınavının ardından yayınlanması bekleniyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gücünün her zaman gençlere dayandığını ve bu nedenle gençleri kuvvetlerin bünyesinde görev almaya davet etti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ulusunun güvenliğini sağlamak ve savunmak için görev yaptığını ve gençlerin de bu görevin önemli bir parçası olduğunu vurguladı. Bakan Akar, Türkiye'nin iç ve dış güvenliğinin korunması için çalışan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genç, dinamik ve yetenekli personel ihtiyacının her zaman olduğunu belirtti. Ayrıca, gençlerin askerlik hizmeti sırasında edindikleri tecrübelerin hayatlarının geri kalanında da onlara fayda sağlayacağını sözlerine ekledi. Milli Savunma Bakanlığı, yeni personel alımları için KPSS puanlarına göre değerlendirme yapacak. Bu kapsamda 105 yeni personel alımı gerçekleştirilecek. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi için de personel alımı ilan edildi. Bakanlık, istihdamların devam edeceğini de bildirdi. Bu alımların yanı sıra Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına göre, 2023 yılının sonuna kadar on binlerce yeni personelin bakanlık kadrosuna dahil edileceği ve alımlar için harekete geçildiği belirtildi. Alımların, askeri personel açığını kapatmak için yapıldığı ifade edildi. Ayrıca, Milli Savunma Bakanlığı'nın diğer kamu kurumlarına göre daha avantajlı çalışma koşulları sunduğu biliniyor. Bu nedenle, alımların yoğun bir başvuru ile karşılanması bekleniyor. Bakanlık, başvuruların KPSS puanlarına göre değerlendirileceğini ve en uygun adayların seçileceğini belirtti. Alımların, hem memur hem de sözleşmeli personel pozisyonları için gerçekleştirileceği ifade edildi.