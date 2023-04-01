Milli Savunma Bakanlığı, KPSS puanlarına göre değerlendirilecek 105 yeni personel alımının yanı sıra Milli Savunma Üniversitesi için de personel alımı ilanı düzenledi ve ilerleyen süreçlerde de istihdamların devam edeceğini bildirdi. Bakan Hulusi Akar'ın açıklamasına göre 2023 yılının sonuna kadar on binlerce yeni personelin bakanlık kadrosuna dahil edileceği ve alımlar için harekete geçildiği belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı, personel alımlarına devam ediyor. Bakanlık, son haftalarda KPSS puanlarına göre değerlendirilecek 105 yeni personel alımı ve Milli Savunma Üniversitesi için personel alımı ilanları yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı, bakanlık ve Milli Savunma Üniversitesi bünyelerinde görevlendirilmek üzere 30 bin 62 yeni personel alımı yapacak. Bakan Hulusi Akar, 2023 yılı sonuna kadar on binlerce kişinin istihdam edileceğini açıkladı.
KAMU PERSONELİ
01 Nisan 2023 - 13:15
Devlet kurumlarına dev personel alımı! Milli Savunma Bakanlığı 30.062 kişi alacak: Başvuru şartları tek tek duyuruldu!
Milli Savunma Bakanlığı, personel alımlarına devam ediyor. Bakanlık, son haftalarda KPSS puanlarına göre değerlendirilecek 105 yeni personel alımı ve Milli Savunma Üniversitesi için personel alımı ilanları yayınladı. Yeni bir istihdam müjdesi veren Bakan Hulusi Akar, 2023 yılının sonuna kadar on binlerce yeni personelin bakanlık kadrosuna dahil edileceğini ve bu kapsamda da alımlar için harekete geçildiğini açıkladı. Detaylar haberimizde...
KAMU PERSONELİ
01 Nisan 2023 - 13:15