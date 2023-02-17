Devlet memurları için flaş karar! Cumhurbaşkanlığından açıklama: İzinli kabul edilecekler!













Türkiye'nin Kahramanmaraş ilini sarsan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından hükümet, doğal afetin etkilerini hafifletmeye yardımcı olmak amacıyla çeşitli kararlar aldı. Son olarak, depremden etkilenen illerdeki kamu çalışanlarının idari izne çıkarılacağı, uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışmalarına izin verileceği açıklandı. Resmi Gazete'de yayımlanan duyuru, depremlerin ardından 10 ilde olağanüstü hal ilan edilmesinin ardından geldi.Depremden etkilenen illerdeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan kamu çalışanları, afetten etkilenme düzeylerine göre il valileri tarafından değerlendirilecek ve temel hizmetlerin aksamaması için gerekli tedbirler alınacak. Genelge, uzaktan veya dönüşümlü olarak çalışanların görevde olmadıkları zamanlarda idari izinli sayılacaklarını belirtildi. Etkilenen çalışanların mali, sosyal ve özlük hakları da dahil olmak üzere hak ve menfaatleri ise korunacak. Bu karar, depremlerden etkilenen kamu çalışanlarına destek sağlamayı ve bu kriz döneminde temel kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.