KAMU PERSONELİ
02 Aralık 2022 - 16:21

Devlet memuru olmak isteyenler dikkat! 3 bakanlık Resmi Gazete'de ilan verdi: 780 personel alımı yapılacak! Personel alımı başvuru şartları ve detayları..

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın yanı sıra Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi toplamda 780 personel alımı yapacak. Söz konusu alımlara ilişkin karar Resmi Gazede'de yayımlanırken başvuru koşulları ve bu konudaki detaylar da yayınlandı.

KAMU PERSONELİ
02 Aralık 2022 - 16:21
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Devlet memuru olmak isteyenler dikkat! 3 bakanlık Resmi Gazete'de ilan verdi: 780 personel alımı yapılacak! Personel alımı başvuru şartları ve detayları..


Kamu kurum ve kuurşulşarında görev almak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde niteliğinde bir haber paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi kadrolarına toplam da 780 personel alımı gerçekleştirilecek.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre Milli Savunma Bakanlığı mimar, doktor, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, laboratuvar teknisyeni, mütercim ve tercüman, müzeci, restoratör, hemşire, sağlık görevlisi olmak üzere 319 kişiyi sözleşmeli personel olarak alacak.



Milli Savunma Üniversitesi bünyesine ise büro çalışanları, grafikerler, istatistikçiler, kütüphaneciler, tercümanlar, beslenme uzmanları, psikologlar, veterinerler, mühendisler, teknisyenler, hizmetliler, garsonlar, aşçılar, berberler, terziler/ütüler, şoförler, kaloriferciler, boya/badana kadrolarına 236 sözleşmeli personel desteği yapacak.

Adaylar başvurularını 2 Aralık 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında resmi "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresine giriş yaparak gerçekleştirecekler. Başvuruların ardından sözlü sınav için hak kazanan adaylarasınav tarihi ve yeri aynı web sitesinden duyurulacak.

Başvuru esaslarını ve aranan nitelikleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden inceleyebilirsiniz.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı merkez teşkilatında KPSS (B) grup derecelendirme sıralamasına göre 145 kadro için sözleşmeli personel istihdam edilecek. Adaylar başvurularını 5-16 Aralık tarihleri ​​arasında e-Devlet üzerinden “https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr” üzerinden yapacaklar.

Birden fazla kursu tamamlamış veya birden fazla pozisyon için gerekli koşulları sağlayan bir aday, yalnızca bir kursa veya bir pozisyona başvurabilecek.

Başvuru yönergeleri, başvuru dağılımı/aday sayısı, gerekli belgeler, sonuç bildirimi, vb. gibi diğer husular “www.aile.gov.tr” internet sitesinde yayınlanacaktır.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI

Sözlü sınav sonucunda üniversitenin çeşitli bölüm ve bölümlerinden mezun olan 80 İçişleri uzman yardımcısı İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatı olarak işe alınacak.

Adaylar, e-devlet şifreleri ile 19-23 Aralık tarihleri ​​arasında www.icisleri.gov.tr ​​adresinden başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuru koşulları ve aranan nitelikler ile ilgili bilgilere Bakanlığın internet sitesindeki duyurular sekmesinden ulaşılabilir.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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