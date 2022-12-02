Devlet memuru olmak isteyenler dikkat! 3 bakanlık Resmi Gazete'de ilan verdi: 780 personel alımı yapılacak! Personel alımı başvuru şartları ve detayları..

Kamu kurum ve kuurşulşarında görev almak isteyen milyonlarca vatandaşa müjde niteliğinde bir haber paylaşıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni bir karar göre Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Milli Savunma Üniversitesi kadrolarına toplam da 780 personel alımı gerçekleştirilecek.
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PERSONEL ALIMIResmi Gazete'de yayımlanan genelgeye göre Milli Savunma Bakanlığı mimar, doktor, psikolog, grafiker, istatistikçi, tekniker, laboratuvar teknisyeni, mütercim ve tercüman, müzeci, restoratör, hemşire, sağlık görevlisi olmak üzere 319 kişiyi sözleşmeli personel olarak alacak.
Milli Savunma Üniversitesi bünyesine ise büro çalışanları, grafikerler, istatistikçiler, kütüphaneciler, tercümanlar, beslenme uzmanları, psikologlar, veterinerler, mühendisler, teknisyenler, hizmetliler, garsonlar, aşçılar, berberler, terziler/ütüler, şoförler, kaloriferciler, boya/badana kadrolarına 236 sözleşmeli personel desteği yapacak. Adaylar başvurularını 2 Aralık 2022 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasında resmi "http://personeltemin.msb.gov.tr" adresine giriş yaparak gerçekleştirecekler. Başvuruların ardından sözlü sınav için hak kazanan adaylarasınav tarihi ve yeri aynı web sitesinden duyurulacak. Başvuru esaslarını ve aranan nitelikleri Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı internet sitesinden inceleyebilirsiniz.