Devlet memuru olmak isteyenler müjde! TKK KPSS puanıyla memur alacak!







TTK MEMUR ALIMI İLANI 2023 YAYIMLANDI ( MÜFETTİŞ YARDIMCISI )







MEMUR ALIMI KONTENJAN BİLGİSİ NEDİR?

BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN ARANAN ŞARTLAR NELERDİR?

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Türkiye Taşkömürü Kurumu, 2021-2022 KPSS Puanına göre memur alımı yapmak üzere bir ilan yayımladı. İlan içerisinde şartlar ve kontenjan bilgileri de yer almaktadır.Türkiye Taşkömürü Kurumu, 31 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla farklı alanlarda bünyesindeki eksiklikleri gidermek amacıyla memur alımı gerçekleştirecek. Bu alımlarda Teftiş Kurulu Başkanlığına 8. dereceli kadrolara atanacak.Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak birimindeki eksikliğin üstesinden gelmesi amacıyla, 2 Teknik, 1 Maden Mühendisi ve 1 Elektrik Mühendisi alımı yapılacaktır.Türkiye Taşkömürü Kurumu memur alımında 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen koşullar aranır. Ayrıca, 2021 veya 2022 yıllarındaki KPSS'de İdari alanlar için P48 ve Mühendislik alanları için P1 puan türünden en az 80 puan almış olmak, sicil, tutum ve davranışları yönünden Müfettiş Yardımcılığına engel bir durum bulunmamak, 35 yaşından büyük olmamak, sağlık açısından görevini her türlü iklim koşullarında yerine getiriyor olmak ve en az dört yıllık eğitim veren Hukuk, İktisat, Siyasal Bilgiler, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri veya İlgili Mühendislik bölümlerinden mezun olmak gibi şartlar aranır.Başvuruların Şubat ayında elektronik ortamda başlaması planlanmaktadır. Başvurular 20 Şubat - 3 Mart 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Başvuruların yapılacağı adres https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr olarak belirlenmiştir.