Devlet memuru olmak isteyenlere Karayolları Genel Müdürlüğü'nden müjde! KPSS puanıyla alım yapılacak







Alınacak Personel Sayısı ve Başvuru Süreci







KGM Personel ve Memur Alımı

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Karayolları Genel Müdürlüğü, 2023 yılında personel, memur ve işçi alımı yapacağını duyurdu. Ancak alım sürecinin detayları henüz net olarak açıklanmadı. Kurum memur, sözleşmeli ve işçi statüsünde personel istihdam edecek ve 2023 yılında binlerce personel alımı yapılacağı tahmin ediliyor.İlk etapta 3.000 personel alımı yapılacağı tahmin ediliyor. İşe alım işlemlerinin ise İŞKUR üzerinden gerçekleştirileceği ön görülüyor. Adayların başvuru yapabilmeleri için talep edilen eğitime ve özel şartlara uygun olması şart. Başvurunun ardından sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların isimleri resmi sitede ilan edilecek, asıl ve yedek listeler ise sözlü sınavın ardından yayınlanacak.Tüm yerleştirme işlemleri KPSS sınavı üzerinden tamamlanacak. Farklı iş kollarında memur ve personel alımı için başvurular İŞKUR üzerinden internet ortamında yapılacak. Kurum tarafından belirlenen şartları taşıyan adaylar başvurularını hemen yapabilecek.Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından personel ve memur alımlarına ilişkin en güncel duyurular için ilgili web sitelerini takip edin.