Devlet memuru olmak isteyenlere müjde! Bakanlık personel alımı başlattı: KPSS derdi de yok!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın
Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde geçici süreli çalışma üzere Tarla İşçisi alımı yapılacağı duyuruldu. Alımlar, bakanlığın belirlediği şartları sağlayan adaylar arasından gerçekleştirilecektir.
Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. Genel şartlar arasında adayların engel olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olmaması, erkek adayların askerliğini yapmış ya da askerlikle ilişiği olmaması ve kamu haklarından mahrum olmamak yer almaktadır. Özel şartlar arasında ise, adayların en az 18 yaşını tamamlamış olması ve 40 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir. KPSS puanı şartı aranmamaktadır. Başvurular, en geç 20 Şubat 2023 tarihine kadar İŞKUR'üzerinden yapılabilir. Alımlar geçici süreli statüde yapılacak olup, adaylar yıl içerisinde en fazla 5 ay 29 gün çalıştırılacaktır. Adayların çalıştırılacakları süre boyunca bakanlık tarafından belirlenen işlerde çalışmaları gerekmektedir. Ayrıca, alınacak adaylar için herhangi bir sözlü veya yazılı sınav yapılmayacaktır. Başvuru sürecinde adayların gerekli belgeleri tamamlaması gerekmektedir. Başvuru formu, nüfus cüzdanı, diploma veya mezuniyet belgesi, askerlik durum belgesi gibi belgelerin yanı sıra, bakanlık tarafından istenebilecek diğer belgelerin de tamamlanması gerekmektedir.
Sonuç olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde geçici süreli çalışma üzere Tarla İşçisi alımı yapılacak. Başvuru yapmak isteyen adayların belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir ve başvurular en geç 20 Şubat 2023 tarihine kadar İŞKUR üzerinden yapılacaktır. İş İlan No: 00007322360