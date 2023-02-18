









DEVLETTEN DEPREMZEDELERE KİRA VE TAŞINMA YARDIMI







Devlet o bölgede hane başına 15.000 TL yardım ödeyecek! Cumhurbaşkanı açıkladı... başvurular CİMER'den başladı! Acele edin ödemeyi hemen alın. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni bir yardım duyurusu yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başvurunun detaylarını ve kimlerin başvurabileceğini açıkladı. Taşınma yardımı olarak yapılacak başvurular için şartlar ise merak ediliyor. 15 bin TL olarak yapılacak yardımın koşulları ve şartları belli oldu. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ve başvuru koşulları...Kahramanmaraş Pazarcık merkez üssü olan 7,7 ve 7,6'lık depremlerin ardından depremzedeler için 15 bin TL taşınma yardımı ve kira destek ödemesi yapılacak. Kira yardımları 2 bin ve 5 bin TL arasında olacak. Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan ve herkesi hüzne boğan Kahramanmaraş depremi nedeniyle ulusal yas ilan edildi. Depremin etkilediği 10 ilde devlet yardım ödemesi başlattı. Kira ve taşınma yardımı olarak bir takım paralar verilecek. Yapılacak bu ödemelerin detayları depremzedeler tarafından merak ediliyor. işte diğer ayrıntılar....Depremzedeler için ayrılan ödenekten öncelik vatandaşlara taşınma desteği verilecek. Bu miktar 15 bin TL olacak. Daha sonraki ödemeler ise kira yardımı şeklinde gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasına göre bu ödemelerin ardı arkası kesilmeyecek. Devamlı olarak yeni ödemelerin de yapılacağını belirten Erdoğan, bu ödemelerin sadece taşınma ve kira desteğinden ibaret olmadığını belirtti.Depremden zarar gören ve taşınmak zorunda kalan vatandaşlara öncelikle olarak verilecek para 15 bin TL taşınma desteği. Ardından da 2 bin ve 5 bin arasında kira destek ödemesi yapılacak. Başvurular ise CİMER sayfasından yapılacak. Cimer sayfasından çıkan başvuru sayfasından başvuru formunu doldurarak başvularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e devlet üzerindeki yer alan yardım başvuru sayfasından da taleplerinizi iletebilirsiniz.