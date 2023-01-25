Finans
25 Ocak 2023 - 10:30

Devlet öğrencilere karne hediyesi dağıtıyor! Tamı tamına 5.105 TL ailelere ödenecek: Karnesini getiren kapacak!

Devletin öğrencilere vereceği 5 bin 105 TL olarak verilecek karne hediyesi olarak başvuru koşulları araştırılmaya başladı. 5105 TL ödeme için nereye başvuru yapılacak? Ödemeler nereden alınacak? İşte diğer ayrıntılar...

Finans
25 Ocak 2023 - 10:30
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Devlet öğrencilere karne hediyesi dağıtıyor! Tamı tamına 5.105 TL ailelere ödenecek: Karnesini getiren kapacak!
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paraDevlet öğrencilere karne hediyesi dağıtıyor! Tamı tamına 5.105 TL ailelere ödenecek: Karnesini getiren kapacak! Devlet tarafından öğrencilere karne hediyesi olarak para verilecek. Aileleri sevindiren haber Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından geldi. Karnesi iyi olan öğrencilere bekledikleri haber geldi. Devlet yardım ödemesi başlattı. İşte detaylar...

para

DEVLETTEN ÖĞRENCİLERE KARNE HEDİYESİ. 5105 TL ÖDEME YAPILACAK!

Geçtiğimiz hafta cuma günü tüm öğrenciler karnelerini aldı. Öğrenim hayatına yarıyıl tatili girdi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından öğrenciler ve veliler için para ödemesi yapılacağı belirtildi. Milyonların beklediği yarıyıl tatili nihayet geldi. Yorucu bir dönemin ardından öğrenciler karnelerini aldı ve dinlenmeye başladı. Öğrenciler ve öğretmenler tatil yapacak. Öğrencilere müjde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. 



erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip  Erdoğan okullarında başarı gösteren, derece yapan öğrencilere karne hediyesi olarak 5 bin 105 TL karne hediyesi verileceği duyuruldu. Bir çok öğrenci ve aile bu yardıma ve karne hediyesi için nasıl başvuru yapılacağını merak ediyor. Devletin öğrencilere vereceği 5 bin 105 TL olarak verilecek karne hediyesi olarak başvuru koşulları araştırılmaya başladı. 5105 TL ödeme için nereye başvuru yapılacak? Ödemeler nereden alınacak? İşte diğer ayrıntılar...

para

Öğrenciler ve veliler yorucu bir ilk dönemin ardından nihayet yarıyıl tatiline girdi. 2 haftalık sürecek yarıyıl tatili için planlar yapıldı, programlar hazırlandı. Kimi öğrenci yarıyılın ardından başarı sağlarken, kimi öğrenci ise düşük karne notları ile evlerine döndü. Devlet tarafından karne notu yüksek, okulunda yüksek başarı elde etmiş öğrenciler için yardımda bulunulacağı belirtildi. 

BAŞVURULAR NEREYE YAPILACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan başarıya teşvik ödemeleri önümüzdeki hafta başlatılacak. Başvurular bulunduğunuz ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılacak. 

Başarı teşvik ödemeleri sosyal yardım derneklerinde kaydı bulunan, ihtiyaç sahibi ailelerin başarı göstermiş çocukları için verilecek. 

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