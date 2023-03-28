Devlet öğrencilerin elinden tuttu! O şartı taşıyanlar her ay maaş gibi ödeme alacak: İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri dikkat!







ÖĞRENCİLERE MADDİ YARDIM







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından dar gelirli vatandaşlara sağlanan maddi yardımlar hız kesmeden devam ederken bir müjde de öğrenciler için geldi. Peki öğrencilere yapılacak yardımların şartları nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen maddi yardımlar kapsamında SED ödemeleri detayları da belli oldu. Başvurusu onaylanan hak sahipleri 1.611 TL ödeme alıyor. Ödemeler okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için değişkenlik gösteriyor. Ödemeler düzenli olarak PTT üzerinden yapılıyor. SED ödemelerine başvurular e-Devlet sistemine kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak yapılabiliyor.Başvuru yapmak için www.turkiye.gov.tr internet sitesine girdikten sonra arama kısmına Sosyal Güvenlik Eğitim Öğretim Yardım Talebi yazıp karşınıza çıkan formu doldurulması gerekiyor. Başvurunun doğru şekilde değerlendirilmesi için formun doğru ve eksiksiz şekilde doldurulması gerekiyor. SED ödemesi başvurusu yaptıktan sonra başvurusu onaylanan vatandaşlar 1.611 TL'ye varan yardımları her ay düzenli olarak alabiliyor. Ödemeler her ay 15. günden itibaren hesaplara PTT aracılığıyla yatırılıyor. SED ödemesi başvurusu onaylanan vatandaşlar belediyelerden de kırtasiye yardımı almak için başvuru yapabiliyor. Aynı zamanda Aile Destek Ödemesi doğrultusunda ihtiyaç sahibi aileler 1.250 TL'ye varan ödemelerden faydalanıyor. Ödemelerin hepsi PTT hesaplarına yatırılıyor.