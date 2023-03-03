Devlet, OHAL bölgesindeki öğrencilerin katkı payı ve eğitim ücretini ödeyecek!













AİLESİNİ KAYBEDEN ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM DESTEĞİ

Olağanüstü hal çerçevesinde yükseköğretim alanında alınacak tedbirlere ilişkin bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname Resmi Gazete'de yayımlandı ve hemen arlasından yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; olağanüstü hal ilanı yapılmış olan illerde aileleri veya kendisi ikamet eden öğrenciler, herhangi bir kamu yükseköğretim kurumunda veya eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam etmesi çerçevesinde 2022/2023 akademik yılında yurt dışından kayıt yaptıran öğrencilerin ödemeleri gerekli olan katkı payları ve öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanacaktır.Ayrıca, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı için öğrenim ücreti ödeyen öğrencilere üniversite tarafından geri ödeme yapılacaktır.Anne ve babası depremde hayatını kaybeden okul öncesi, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine, eğitimlerine devam etmeleri koşuluyla 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar aylık olarak eğitim bursu verilecek.