Devlet, OHAL bölgesindeki öğrencilerin katkı payı ve eğitim ücretini ödeyecek!

Olağanüstü hal çerçevesinde yükseköğretim alanında alınacak tedbirlere ilişkin bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi hazırlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname Resmi Gazete'de yayımlandı ve hemen arlasından yürürlüğe girdi. Bu kapsamda; olağanüstü hal ilanı yapılmış olan illerde aileleri veya kendisi ikamet eden öğrenciler, herhangi bir kamu yükseköğretim kurumunda veya eğitim kurumlarında öğrenimlerine devam etmesi çerçevesinde 2022/2023 akademik yılında yurt dışından kayıt yaptıran öğrencilerin ödemeleri gerekli olan katkı payları ve öğrenim ücretleri devlet tarafından karşılanacaktır.
Ayrıca, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı bahar yarıyılı için öğrenim ücreti ödeyen öğrencilere üniversite tarafından geri ödeme yapılacaktır.