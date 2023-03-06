Devlet para musluğunu açtı! Başvurusu onaylananlar ATM'den 2.354 TL yardım parasını alacak







AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN 2.354 TL!







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından karşılıksız ödeme yapılacak. Başvuru yapanların hesaplarına 2354 TL ödeme sunulacak. Kimler bu başvurudan faydalanabilecek? Başvurular nereden gerçekleştirilecek? Merak edilen bütün detaylar haberimizde.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödeme desteği sunulacaktır. Maddi durumu zor olan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza, engelli, bakıma muhtaç olan vatandaşlarımızla ilgili duyuru geldi. Kademeli olarak yardımlar başlatıldı. Başvuru yapan vatandaşlarımıza geri ödeme olmaksızın 2354 TL ödeme imkanı sunuldu. Maddi yetersizliği olan aileler bu ödemeden faydalanabilecekler.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardımda bulunulacak. Bu ödemeden faydalanacak kişiler için şartlar belirlendi. Şartlar şunlardır: Engelli yardımı desteği için hastaneden sağlık raporu alınması şarttır. Bakmakla yükümlü olan evde bakım parası için de geçerlidir. Kişi başına aile içinde gelir asgari ücretin üçte birinden az olmalıdır. 2023 yılında 2835 TL'nin altında olmalıdır. Eğer bu şartı karşılıyorsanız faydalanabileceksiniz. Bakanlık tarafından belirlenen şartları karşılayan vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Başvuru yapacağınız diğer yer Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'dır. İsterseniz yüz yüze isterseniz online olacak şekilde başvurular gerçekleştirilebilir. Ödenecek yardımı PTT ya da banka hesaplarından alabileceksiniz. Başvurunuzu gerçekleştirirken IBAN numarasını iletmeniz gerekmektedir. Ödemeyi ATM'den alabileceksiniz. IBAN numarasını yazmadıysanız TC kimlik kartınız eşliğinde PTT şubesine giderek ödemelerinizi alabileceksiniz.