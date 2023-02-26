Devlet üniversitesinde çalışmak isteyenler dikkat: Yüksek maaşla lise, ön lisans, lisans mezunları alınacak!













Başvurular, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığı 3. Kat Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 79000 Merkez/KİLİS adresine şahsen yapılabilir. Başvuruların son tarihi, deprem felaketi sebebiyle 27 Şubat olarak uzatılmıştır. Üniversite, önlisans, lise ve lisans mezunlarından farklı meslekler için alım yapacak. Başvuru şartları arasında ;

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 2023 yılında da personel alımlarına devam ediyor ve son ilanında en az lise mezunları için güzel bir fırsat sunuyor.31 sözleşmeli personel alımı yapacak olan Kilis 7 Aralık Üniversitesi, önlisans, lise ve lisans mezunu adaylar için farklı meslekler için alım yapacağını açıkladı. Adayların görevlerini hafta sonu da yerine getirebilmeleri gerektiği belirtildi. Önlisans mezunu adaylar arasından 2 tekniker, 10 koruma ve güvenlik görevlisi 2 şoför alınacak. Lise mezunu adaylar arasından ise 1 teknisyen, 2 bilgisayar görevlisi 2 şoför alınacak. Lisans mezunu adaylar arasından ise 9 büro personeli alınacak. Başvuru tarihi deprem felaketi sebebiyle uzatılmış olup, başvurular 27 Şubat tarihine kadar kabul edilecektir.Devlet üniversitesi, 31 farklı kadro için sözleşmeli personel alımı yapacak ve KPSS puan şartı aranacak. Başvuruda bulunacak adayların hafta sonu mesai yapabileceği vurgulanırken, başvuru şartlarına da dikkat edilmesi gerektiği belirtiliyor.Türk uyruğu, Sağlık sorunu olmama, Askerlik hizmetini tamamlama KPSS puan şartları yer alıyor.