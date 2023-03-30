Devlet yardım için kesenin ağzını açtı! Başvuru ekranı açıldı: Her aileden bir kişiye 1600 TL ödenecek







BAŞVURU NEREYE YAPILIR?







NE ZAMAN ÖDEME YAPILIYOR?

Bakanlık, öğrencilerin finansman giderlerini sosyal ve mali yönden desteklemektedir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik destek ücretleri 1611 Türk Lirası olarak PTT aracılığıyla ödenmektedir. Talep eden ailelere ödemeler kısa sürede yapılır.Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılır. Destek almak isteyenler ödemelerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Başvuruların e-devlet aracılığıyla alındığı açıklandı. Vatandaşlar başvurularını " https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-" adresinden kısa sürede yapabilirler.Yukarıdaki linkten başvuru yapan ve başvuruları olumlu bulunanlara ödemeleri her ayın 15'inde PTT aracılığıyla yapılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1611 Türk Lirası öğrenim ödeneğine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devletten başvuru yapabilirsiniz.