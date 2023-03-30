Finans
30 Mart 2023 - 09:45

Devlet yardım için kesenin ağzını açtı! Başvuru ekranı açıldı: Her aileden bir kişiye 1600 TL ödenecek

Devlet çeşitli başlıklar altında yardımlar ödemeye devam ediyor. Son verilere göre destek ücreti kapsamında 1600 Türk Lirası verileceği açıklandı. Yapılan ödemeler PTT üzerinden anında çekilebilir. Daha fazla detay için haberimize göz atabilirsiniz…

Finans
30 Mart 2023 - 09:45
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Devlet yardım için kesenin ağzını açtı! Başvuru ekranı açıldı: Her aileden bir kişiye 1600 TL ödenecek
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Bakanlık, öğrencilerin finansman giderlerini sosyal ve mali yönden desteklemektedir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik destek ücretleri 1611 Türk Lirası olarak PTT aracılığıyla ödenmektedir. Talep eden ailelere ödemeler kısa sürede yapılır.

devlet yardımı

BAŞVURU NEREYE YAPILIR?



Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılır. Destek almak isteyenler ödemelerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Başvuruların e-devlet aracılığıyla alındığı açıklandı. Vatandaşlar başvurularını " https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-" adresinden kısa sürede yapabilirler.

NE ZAMAN ÖDEME YAPILIYOR?

Yukarıdaki linkten başvuru yapan ve başvuruları olumlu bulunanlara ödemeleri her ayın 15'inde PTT aracılığıyla yapılacaktır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 1611 Türk Lirası öğrenim ödeneğine TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devletten başvuru yapabilirsiniz.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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