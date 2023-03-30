Devlet yardım için kesenin ağzını açtı! Başvuru ekranı açıldı: Her aileden bir kişiye 1600 TL ödenecek

Bakanlık, öğrencilerin finansman giderlerini sosyal ve mali yönden desteklemektedir. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine yönelik destek ücretleri 1611 Türk Lirası olarak PTT aracılığıyla ödenmektedir. Talep eden ailelere ödemeler kısa sürede yapılır.
BAŞVURU NEREYE YAPILIR?
Ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılır. Destek almak isteyenler ödemelerin nasıl yapıldığını merak ediyor. Başvuruların e-devlet aracılığıyla alındığı açıklandı. Vatandaşlar başvurularını " https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-egitim-ogretim-yardimi-" adresinden kısa sürede yapabilirler.