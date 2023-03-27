Finans
27 Mart 2023 - 10:30

Devlet yardım kesesini açtı! TC kimlik numaranızla sorgulayın: Bu para size de ödenecek olabilir

Devlet ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatmaya devam ederken karşılıksız yapılan desteklerin hesaplara yatırıldığı bilgisi verildi. Evde bakım maaşı alan vatandaşların cepleri parayla doldu. TC kimlik numarası ile anında sorgulama yapabilirsiniz. Evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı haberimizde.

Finans
27 Mart 2023 - 10:30
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Devlet yardım kesesini açtı! TC kimlik numaranızla sorgulayın: Bu para size de ödenecek olabilir
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Milyonlarca vatandaş sosyal yardımlardan faydalanırken bunlardan birisi de evde bakım maaşı oldu. Ödemeler her ayın 15'i ve 30'u aralığından yatırılacağı bilgisi verilirken vatandaşlar sorgulamaya başladı. Kısa mesaj ya da e devlet sistemi üzerinden maaşların hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirsiniz. Evde bakım maaşlarına dair merak edilenler...

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Evde bakım maaşları Aile Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılırken sırayla 15'i ve 31'i tarihlerinde hesaplara geçirilir.



evde bakım maaşı

EVDE BAKIM MAAŞ SORGULAMA

E devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sorgulayabilirsiniz. Arama motoruna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak çıkan ekran üzerinde bilgileri kontrol edebilirsiniz. Bununla beraber bir diğer sorgulama yöntemi ise SMS oldu. Evde bakım aylığı Ziraat Bankası üzerinden alanlar kayıtlı olan cep telefonundan BAKIYE yazarak 4737'e kısa mesaj gönderilebilir. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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