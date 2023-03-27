Devlet yardım kesesini açtı! TC kimlik numaranızla sorgulayın: Bu para size de ödenecek olabilir







EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ







EVDE BAKIM MAAŞ SORGULAMA

Milyonlarca vatandaş sosyal yardımlardan faydalanırken bunlardan birisi de evde bakım maaşı oldu. Ödemeler her ayın 15'i ve 30'u aralığından yatırılacağı bilgisi verilirken vatandaşlar sorgulamaya başladı. Kısa mesaj ya da e devlet sistemi üzerinden maaşların hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirsiniz. Evde bakım maaşlarına dair merak edilenler...Evde bakım maaşları Aile Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak yatırılırken sırayla 15'i ve 31'i tarihlerinde hesaplara geçirilir.E devlet sistemine TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılarak sorgulayabilirsiniz. Arama motoruna “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” yazarak çıkan ekran üzerinde bilgileri kontrol edebilirsiniz. Bununla beraber bir diğer sorgulama yöntemi ise SMS oldu. Evde bakım aylığı Ziraat Bankası üzerinden alanlar kayıtlı olan cep telefonundan BAKIYE yazarak 4737'e kısa mesaj gönderilebilir.