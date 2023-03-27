Milyonlarca vatandaş sosyal yardımlardan faydalanırken bunlardan birisi de evde bakım maaşı oldu. Ödemeler her ayın 15'i ve 30'u aralığından yatırılacağı bilgisi verilirken vatandaşlar sorgulamaya başladı. Kısa mesaj ya da e devlet sistemi üzerinden maaşların hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını kontrol edebilirsiniz. Evde bakım maaşlarına dair merak edilenler...
Finans
27 Mart 2023 - 10:30
Devlet yardım kesesini açtı! TC kimlik numaranızla sorgulayın: Bu para size de ödenecek olabilir
Devlet ihtiyaç sahibi kişilere yardım eli uzatmaya devam ederken karşılıksız yapılan desteklerin hesaplara yatırıldığı bilgisi verildi. Evde bakım maaşı alan vatandaşların cepleri parayla doldu. TC kimlik numarası ile anında sorgulama yapabilirsiniz. Evde bakım maaşı ne zaman yatırılacak? Evde bakım maaşı sorgulama ekranı haberimizde.
Finans
27 Mart 2023 - 10:30