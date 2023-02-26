Devlet yardım musluğunu açtı: O kişilere 8 bin TL maaş bağlanacak: İşte şartlar

İhtiyaç sahibi insanlar internet üzerinden yapılan destek ödemelerini merakla araştırıyor. Peki 8 bin TL maaş şartları nedir? Kimler başvuru yapacak? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
8 BİN TL ÖDEME YAPILACAKSon gelen haberlere göre ihtiyaç sahibi insanlar için işsizlik maaşı artıyor. 10 ay olarak verilen işsizlik maaşı kapsamında toplam 8 bin TL ödeme alınacak. Kısa çalışma ödenekleri de tekrar düzenlemeye girdi.
İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üstünden ya da ikametlerinin bulunduğu Kaymakamlık ya da belediyeler üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ödemeyi almaya hak kazandıktan sonra Ziraat Bankası aracılığıyla toplu olarak 8 bin TL ödemelerini alabilecekler. Başvuru yaparken talep edilen belgelerin eksiksiz şekilde sağlanmış olması başvurunun olumlu olarak sonuçlanmasında önemli rol oynayacak.