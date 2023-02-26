Finans
26 Şubat 2023 - 23:30

Devlet yardım musluğunu açtı: O kişilere 8 bin TL maaş bağlanacak: İşte şartlar

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan maddi destekler hız kesmeden devam ediyor. Peki 8 bin TL ödeme almanın şartları nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylar haberimizde.

Finans
26 Şubat 2023 - 23:30
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Devlet yardım musluğunu açtı: O kişilere 8 bin TL maaş bağlanacak: İşte şartlar
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İhtiyaç sahibi insanlar internet üzerinden yapılan destek ödemelerini merakla araştırıyor. Peki 8 bin TL maaş şartları nedir? Kimler başvuru yapacak? Başvurular nasıl yapılır? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

8 BİN TL ÖDEME YAPILACAK

Son gelen haberlere göre ihtiyaç sahibi insanlar için işsizlik maaşı artıyor. 10 ay olarak verilen işsizlik maaşı kapsamında toplam 8 bin TL ödeme alınacak. Kısa çalışma ödenekleri de tekrar düzenlemeye girdi. 



İşsizlik Maaşları

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üstünden ya da ikametlerinin bulunduğu Kaymakamlık ya da belediyeler üzerinden yapılacak. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlar ödemeyi almaya hak kazandıktan sonra Ziraat Bankası aracılığıyla toplu olarak 8 bin TL ödemelerini alabilecekler. Başvuru yaparken talep edilen belgelerin eksiksiz şekilde sağlanmış olması başvurunun olumlu olarak sonuçlanmasında önemli rol oynayacak. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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