











DEVLETTEN DEPREMZEDELERE YARDIM ÖDEMESİ VERİLECEK!

"Deprem bölgesindeki emekçilerimizi korumak amacıyla OHAL süresince işten çıkarma yasağı uyguluyoruz. Bölgedeki işçilerimizin çalışamadıkları süre için Kısa Çalışma Ödeneği ile ücret desteği veriyoruz. İşyeri deprem nedeniyle kapanmış olan ve işsizlik ödeneği alamayanlar ile kısa çalışma ödeneği alamayan depremzedelerimize günlük 133,44 Türk Lirası Nakdi Ücret Desteği veriyoruz. Sosyal Devlet şuuruyla deprem bölgesindeki emekçilerimizin yanında olup yaraları sarmak için çalışıyoruz."

Devlet yardım musluklarını açtı: 90 gün boyunca 133 TL ödenecek! Hakkınız var mı öğrenin. Devlet vatandaşın yanında. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ili etkileyen deprem felaketi nedeniyle devlet duruma el attı. Öncelikle depremzedelerin işsiz kalmaması için önlemler alan devlet işverenlere işten çıkarmama uyarısında bulunmuştu. Bu olağanüstü dönemde işten çıkarmaların yasak olduğu belirtildiği gibi aynı zamanda depremzedelere için başkaca yardım ödemeleri de gerçekleştirecek. Çeşitli alanlarda yapılacak yardım detayları ve ödemeler merak ediliyor. Peki depremzedelere ne kadar ödeme verilecek. Ödemelerin detayları ne? İşte tüm detaylar...Depremzedeler için devlet kolları sıvadı. Öncesinde işten çıkarma yasağı getiren ve Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin etkilediği bölgelerde depremzedelerin haklarını güven altına alan devlet, işverenlerden işten çıkarmamalarını istemişti. Yasak getiren devlet bu felaket döneminde deprem bölgelerinde işten çıkarmaların yasak olduğunu belirtmişti. İşsizliğin önüne geçerek mağduriyetlerin önüne alınması amaçlanırken devletten depremzedeler için bir yardım daha geldi. Depremin etkilediği 10 ilde yaşayan depremzedeler için 3 ay boyunca 133 TL ödeme yapılacak. Günlük olarak yapılacak ödemeler ile birlikte depremzedelerin mağduriyetlerinin önlenmesi amaçlanıyor. İşte diğer ayrıntılar...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan açıklama ile birlikte iş ve işsizlik ile mücadele kapsamında bu ödemelerin yapılacağı belirtildi. Hiç bir depremzedenin zorlanmaması için bu ödemelerin yapılması kararlaştırıldı. İşte Bakan Bilgin'in açıklamaları:Bu ödemeler için başvurular AFAD depremzede kaydı oluşturarak erişilebilecek. Depremzede kaydı e - devlet sistemi üzerinden oluşturabildiği gibi bulunduğunuz ildeki AFAD ekibine de durumunuzu bildirmeniz halinde kaydınız oluşturulmaktadır.