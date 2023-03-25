Devlet yardım seferberliği başlattı! Seçim öncesi her vatandaş yararlanacak: Başvuranlara en az 2.392 TL nakit para verilecek







SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ DEVAM EDİYOR







2023 SOSYAL DESTEK ÖDEMELERİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi insanlara sağlanan maddi destekler son hız devam ediyor. Peki yeni sosyal destek ödemeler ne kadar oldu? Başvuru şartları neler? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri kapsamında yer alan aile destek ödemeleri devam ediyor. Yapılan açıklama kapsamında ihtiyaç sahibi vatandaşlar Haziran 2022 tarihinden başlayarak Mayıs 2023 tarihine kadar 12 ay süreyle destek ödemelerini alacak. Hane içinde kişi başına düşen gelire göre belirlenen aile destek ödemeleri dört farklı şekilde verilecek. Aile destek ödemeleri için başvurular e-Devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılacak. Başvuru yapacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, cezaevinde tutuklu olmaması, öğrenci yurtlarında kalmaması, yetiştirme yurdunda ya da zorunlu askerlik görevini yapmaması gerekiyor.Aile destek programı kapsamında Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına yapılan başvurular kapsamında kişilerin gelir seviyeleri tespit edilecek. Yapılacak araştırma sonucunda hane içinde kişi başına düşen gelirlere göre; 450 TL ve altı olanlar 1.250 TL; 450 TL-911.15 TL arasında olanlara 1.100 TL; 911.15-1372.30 TL arasında olanlara 950 TL; 1372.30- 32.835.60 arasında olanlara ise 850 TL destek ödemesi yapılacak. Ödemeler hak sahiplerine en fazla 12 ay süreyle yapılacak ve Temmuz ayında ödemeler sona erecek. Aynı zamanda aile destek ödemesinden faydalanan vatandaşlar çocukları için de ödeme alabilecek. Bu kapsamda 1-2 çocuğu olan ailelere 350 TL, 3 çocuğu olan ailelere 450 TL, 4 çocuğu olan ailelere 550 TL, 5 ve üstü çocuğu olan ailelere 650 TL destek ödemesi yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla muhtaçlık durumunun ortadan kalktığı belirlenen kişilerin ödemeleri kesilecek ancak tekrar ihtiyaç durumu ortaya çıkarsa tekrar başvuru alınabilecek.2023 senesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri de zamlandı. 65 yaşını geçen vatandaşların başvuruları memur maaş katsayılarının göstergelerle çarpılmasıyla yüzde 5 ek ödeme halinde veriliyor. Sene başında yüzde 30 olarak yapılan maaş zamları sonrasında 65 yaş maaşları de 1.997 TL olarak belirlendi. Yardıma başvuru yapmak için kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 TL 50 kuruş altında olması gerekiyor. Evde bakım maaşları da Şubat ayında yapılan zamlar sonrasında 4 bin 336 TL'ye yükseltildi. Başvuru yapmak için kişi başına düşen gelirin 5 bin 771 TL 20 kuruştan daha az olması gerekiyor. Engelli vatandaşlara verilen sosyal destek ödemeleri de zamlandı.Yüzde 40-69 arasında engeli olan vatandaşlar 1.594 TL, yüzde 70 ve üzeri engeli olan vatandaşlar 2 bin 392 TL ödeme alıyor. Başvuru yapmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 TL'den az olması gerekiyor. 18 yaşından daha küçük engelli olan vatandaşların yakınlarına ödenen yardım da 1.594 TL'ye yükselti. Başvuru yapmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 2 bin 835 TL'den daha az olması şartı aranıyor. Hastalığı olan vatandaşlar için yapılan sosyal destek yardımlarına da zam yapıldı ve tüberküloz ya da SSPE hastalığı olan vatandaşların ödemeleri 4 bin 336 TL oldu. Tüberküloz hastaları için 600 TL ek ödeme de yapılıyor. Silikozis maaşları da yüzde 15-34 arasında olanlar için 3 bin 445 TL, yüzde 35-54 arasında olanlar için 3 bin 938 TL, yüzde 55 ve üstü olanlar için 4 bin 338 TL olarak veriliyor. Çocuğu olan aileler için yapılan SED ödemeleri de değişti ve okul öncesi çocuklar için 2 bin 59 TL, ilkokul seviyesindeki çocuklar için 3 bin 90 TL, ortaokul seviyesindeki çocuklar için 3 bin 295 TL, üniversite seviyesindeki çocuklar için 3 bin 708 TL ödeme yapılıyor. Ortaokul seviyesinde olan ancak okula devam etmeyen öğrenciler için 2 bin 59 TL ödeme veriliyor. İş arayan vatandaşlar için çalışabilir durumda olan ve iş arayan kişiler için 1 sene içinde en fazla 3 kez olarak asgari ücretin yüzde 10'u kadar ödeme yapılıyor.