Devlet yardım vanasını açtı! Başvuran ihtiyaç sahiplerine kömür dağıtılacak: İşte detaylar







AYRINTILAR RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI







Cumhurbaşkanı tarafından alınan kararla, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik ısınma amaçlı kömür yardımı yapılması hedefleniyor. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları aracılığıyla belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı yapılacak. Ancak bu yardım, muhatap ailelerin ısınma ihtiyaçlarının karşılanması dışında hiçbir şekilde tasarruf edilemeyecek. Kömür teslimatları, belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak. Kömür yardımı ile alakalı tüm ayrıntılar paylaşıldı. İşte kömür yardımı ile ilgili ayrıntılar...Cumhurbaşkanı tarafından alınan karar ile Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelere yardım amaçlı kömür dağıtımı yapılacağına dair detaylar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu kararla birlikte, kömür yardımı için belirlenecek miktar, dağıtım takvimi ve muhtaç ailelerin sayısı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenecek. Kömür yardımı, Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde sevkiyat edilecek. Belirlenen takvime uygun olarak gerçekleştirilecek olan sevkiyat programı, TCDD Taşımacılık AŞ ile protokol yapılarak kömürün taşınması sağlanacak. Kömür tesliminden doğan vergi ve harçlar (KDV dahil) ise TKİ ve TTK tarafından ödenecek ve kömür bedeline ilişkin faturalar Bakanlık adına düzenlenecek. Bu sayede, ihtiyaç sahibi ailelere sunulacak olan yardımın kesintisiz bir şekilde ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi hedefleniyor.