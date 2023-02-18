Devlet yardımda hız kesmiyor! Bu yardımı e-Devlet'ten başvuranlar alıyor! Anne babalar hemen başvurun destek ödemesini PTT'den alın







E-DEVLET'TEN BAŞVURANLAR ANINDA ALIYOR! ÇOCUK DESTEĞİNE ZAM GELDİ Mİ? HEMEN SİZ DE BAKIN!







OCAK AYI ÇOCUK DESTEK BİLEŞENİ ÖDEME TUTARLARI KAÇ LİRA?

Devlet, çocuk sahibi olan ailelere destek olmak için çalışıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından, hanelere çocuk sayısına göre "Çocuk Destek Bileşeni" adı altında sosyal yardım ödemeleri yapılıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere çocuk desteği ödemesi yapmaktadır. Başvuru yapılan ailelere, çocuk sayısına göre belirlenen miktarlarda yardım ödenir. Başvurular e-Devlet veya SYDV aracılığıyla yapılabilir ve destek ödemesi 12 ay boyunca devam eder. 1, 2, 3 veya daha fazla çocuğu olan ailelere 350 lira ile 650 lira arasında ödeme yapılır. Ailelerin hesaplarına yapılan bu ödemeler, onların rahatlamasına yardımcı olur. Aile Bakanlığı tarafından yapılan çocuk destek ödemelerine başvuru yapmak isteyen aileler, başvuru şartları ve ayrıntıları kontrol etmektedir. Çocuk desteği, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan Aile Destek Paketi kapsamında verilmektedir. Bakan Derya Yanık, bu destek hakkında açıklama yapmış ve destek miktarı ve şartlarını açıklamıştır. Bakan Yanık, Ocak ayında yapılacak Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin ilk haftasında öne çekildiğini ve 29 Aralık 2022 Perşembe günü hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığını açıklamıştır. Vatandaşlar, Şubat 2023 ödemelerini merakla beklemektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yapılan yeni düzenlemeler sonucu sosyal hizmet programlarının aylık ödemelerinin artırılacağını belirtti. Yanık, "Yaşlı aylığı 1.997 liraya, yüzde 40-69 arası engelli aylığı 1.594 TL’ye, yüzde 70 ve üzeri engelli aylığı 2.392 liraya, Evde Bakım Yardımı 4.336 TL’ye ve Sosyal Ekonomik Destek de 3.038 liraya yükseldi" dedi. Çocuk Destek Bileşeni ise ailelerin ihtiyaçlarına göre belirlenen miktarlarda çocuk sayılarına göre verilen bir destek sistemidir. Sadece ihtiyaç sahibi aileler bu destekten yararlanabilir.1-2 çocuklu haneler için 350 lira, 3 çocuklu haneler için aileler ise 450 lira,4 çocuklu haneler için 550 lira,5 ve daha fazla çocuklu haneler için de 650 lira tutarında destek ödemesi ailelere yapılmıştır.