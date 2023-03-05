Devlet yardımı hız kazandı! 36.000 TL yardım parası için başvurular açıldı: e-Devlet şifresi olanlar girsin

Kahramanmaraş merkez üssü olarak gerçekleşen ve Türkiye’nin 11 ilinde hissedilen depremin ardından, depremzedeler için nakdi destek sağlanacak. Devlet kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönlendirilen destek, ev sahipleri ve kiracılar için 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecek. Online olarak yapılabilecek e-devlet başvurularıyla destekten faydalanmak mümkün olacak. Kahramanmaraş depremi, ülkeyi derinden etkileyen bir felaket olarak nitelendiriliyor.
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05 Mart 2023 - 11:45
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından, hasar gören binaların onarımı için çalışmalar sürüyor. Depremzedelere yönelik nakdi destek sağlanması da devlet kurumları tarafından gerçekleştiriliyor. Ev sahipleri ve kiracılar, 12 ay boyunca düzenli nakdi destek ödemeleri alabilecekler. Online başvurular için e-devlet sistemi kullanılabilecek. Bu süreçte ihtiyaç sahiplerine gereken desteğin sağlanması amacıyla çalışmalar hızla devam ediyor.
Finans
05 Mart 2023 - 11:45