Devlet yardımı hız kazandı! 36.000 TL yardım parası için başvurular açıldı: e-Devlet şifresi olanlar girsin







DEPREMZEDELERE ÖDENECEK 36 BİN TL İÇİN ONLİNE BAŞVURU AÇILDI! E-DEVLET ONLİNE BAŞVURU LİNKİ…







AFETZEDE BARINMA DESTEĞİ BAŞVURUSU! ONLİNE LİNK

Kahramanmaraş merkez üssü olarak gerçekleşen ve Türkiye’nin 11 ilinde hissedilen depremin ardından, depremzedeler için nakdi destek sağlanacak. Devlet kurumları aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönlendirilen destek, ev sahipleri ve kiracılar için 12 ay boyunca düzenli olarak ödenecek. Online olarak yapılabilecek e-devlet başvurularıyla destekten faydalanmak mümkün olacak. Kahramanmaraş depremi, ülkeyi derinden etkileyen bir felaket olarak nitelendiriliyor.Deprem sonrasında evi zarar gören ev sahipleri ve kiracılar için özel bir nakdi destek uygulaması başlatıldı. Evi hasar gören ev sahipleri her ay düzenli olarak 5 000 TL hesaplarına yatırılacak ve toplamda 12 ay sonunda 60 000 TL'ye kadar destek alabilecekler. Bu destek geri ödemesiz olarak sağlanacak. Aynı şekilde, evi hasar gören kiracılar da her ay düzenli olarak 3 bin TL hesaplarına yatırılacak ve 12 ay sonunda toplamda 36 000 TL'ye kadar destek alabilecekler. Devlet bu nakdi desteği geri ödemesiz olarak vatandaşlara sunuyor.Kira desteğinden yararlanmak isteyen ev sahipleri ve kiracılar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılacak inceleme sonrasında destek almaya hak kazanacak. Başvuru işlemleri için e-devlet sistemine erişim sağlanarak, Afetzede Barınma Desteği sayfasına girilmesi gerekiyor. Ne zaman hesaba yatırılacağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır.