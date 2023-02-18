Devlet yardımı için şart! AFAD depremzede kayıt ekranı açıldı: e-Devlet girişi hizmette!







AFAD depremzede Hak sahipliği başvurusu











Başvurular, AFAD tarafından belirlenen öncelik sırasına göre değerlendirilmekte ve ihtiyacı olan vatandaşlara yardım sağlanmaktadır. Yardım başvurularında, depremzedelerin ihtiyaçlarına göre gıda, su, barınma, hijyen ve sağlık hizmetleri gibi birçok konuda destek sağlanmaktadır.Kahramanmaraş üssü depreminin ardından Elazığ ile birlikte çevre iller ve 11 il daha depremden etkilendi. AFAD tarafından başlatılan Afetzede Hak Sahipliği uygulaması ise bu süreçte depremden etkilenen ve depremzedelerin yardım taleplerine cevap vermek için hayata geçirildi. Depremzede vatandaşlar, bu yardım için nasıl başvuru yapabileceklerini merak ederken, arama kurtarma çalışmaları ve maddi/manevi yardımlar da devam ediyor. Afetzede Hak Sahipliği başvurusu ise e-devlet üzerinden yapılabiliyor.AFAD'ın belirlediği şartlara göre, afetzede hak sahipliğinden yararlanmak isteyenlerin öncelikli olarak depremden etkilenen ev, iş yeri ya da ahırlarda yıkılma durumu, ağır ve orta derece hasarlı olan binalarda ya da mülk sahiplerinin afetten önce ya da afet anında ebeveyne ait olan ikinci ve üçüncü konut hanelerinde hasar durumlarının tespit edilmiş olması gerekiyor. Ayrıca ortaklık ve müştereklik maliki olan konutunda ya da iş yerinde hasar olan binalar ve hak sahibi vatandaşlara bina yaptırmak için tespit edilen konutları kamulaştıran aileler de bu başvurudan faydalanabiliyor. Bu uygulama sayesinde depremden etkilenen vatandaşlar, yıkılan binaların yeniden inşası için AFAD tarafından yapılan çalışmalardan yararlanabilecekler. Başvurular e-devlet üzerinden yapılırken, inşa edilecek binaların yapımı için AFAD'ın gerekli olan tüm desteği sağlaması bekleniyor. Bu sayede, depremden etkilenen ve mağdur olan vatandaşların en azından konut ihtiyaçlarının giderilmesi amaçlanıyor.