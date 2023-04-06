Devlet yardımına ihtiyacı olan ailelere duyuruldu! Her aileye 3.750 TL para ödenecek: Başvurularda bu detaya dikkat!













İhtiyaç sahibi aileler için ilaç gibi bir haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, destek ödemeleri kapsamında tam 15.000 TL nakit para dağıtacak. 4 farklı gelir aralığı için belirlenen farklı tutarlarda yapılacak ödemeler, Haziran 2022'den başlayarak bir yıl süreyle devam edecek. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilecek ve sosyal güvence durumu, hane içindeki kişi sayısı ve gelir durumu gibi bilgiler istenecek. Başvuru detayları yakında açıklanacak. İhtiyaç sahibi ailelerin yararlanacağı bu destek ödemesi ile ilgili gelişmeleri takip etmeye devam edin!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yeni bir destek ödemesi programı başlattı. Program kapsamında, Haziran 2022'den Mayıs 2023'e kadar sürecek toplamda 15.000 TL ödeme yapılacak ve ödemeler hane içindeki kişi başına düşen gelir tutarına göre belirlenen 4 farklı gelir aralığı için farklı tutarlarda verilecek. Başvuru şartları arasında Türk vatandaşı olma, Mavi Kart sahibi olmama, hane içinde memur, noter, muhtar veya yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan veya özel sandıklar kapsamında olan kişilerin bulunmaması gibi kriterler yer alıyor. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak ve ödemeler en fazla 12 ay sürecek.