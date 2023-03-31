Devlet yardımları artırıldı! e-Devlet üzerinden hemen başvurun: Binlerce lira ödenecek!







DOĞAL GAZ TÜKETİMİNE DESTEK







Devlet birçok dar gelirli aileye destek oluyor. Özellikle e-devlet sisteminin ortaya çıkışıyla bağlantılı olarak, çevrimiçi yardım talepleri değişmeden devam etmektedir. PTT aracılığıyla T.C. kimlik numaranızın yanı sıra birçok konuda yardım alabilirsiniz. Haberimizde, devletin ihtiyaç sahibi ailelere verdiği desteklere ilişkin tüm gelişmeleri görebilirsiniz.Kış aylarında devletin destek sağlayabildiği dar gelirli vatandaşlar doğal gaz faturalarını ödemekte güçlük çekiyor. Hak sahibi vatandaşlar, ilden ile değişmek kaydıyla aylık 415 ila 1150 Türk Lirası arasında yardım alabiliyor. Ayrıca, aile destek programları yoksul vatandaşlar için bir cankurtaran halatıdır. Son olarak 2023 yılında sübvansiyon miktarı 850-1250 Türk Lirası artışla 450-600 Türk Lirası olacak. Elektrik tüketim desteğinde tek veya iki kişilik haneler 75 kilovat 108 Türk Lirası, puan kartları 3 kişi 144 Türk Lirası, 4 kişi 180 Türk Lirası, 5 yaş ve üstü 216 Türk Lirasıdır. Elektrik tüketimi için destek talebi 12 aydır aktif olarak devam ediyor. Dileyenler kimlik ve elektrik faturası ile PTT işyerlerine giderek bu faturaları indirimli ödeyebiliyor. Tüm başvurular elektronik ortamda yapılabilir. Devlet tarafından verilen tüm destekler, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından talep edilebilir.