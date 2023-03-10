Finans
10 Mart 2023 - 18:15

Devlet yardımları geri döndü: Başvuran her aileye aylık 1.100 TL yardım yapılacak!

Devlet ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek ödemelerini yapmaya devam ederken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 1100 TL'lik destek ödemeleri için başvurular başladı. 12 ay boyunca devam edecek olan ödeme detayları haberimizde.

Finans
10 Mart 2023 - 18:15
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Devlet yardımları geri döndü: Başvuran her aileye aylık 1.100 TL yardım yapılacak!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 ay boyunca dar gelirli ailelere 1100 TL ödeme yapacağını açıklarken ortalama olarak her aile başına 850 TL ve 1250 TL aralığında ödeme yapılacağı bilgisi verildi. Aile destek ödemelerinden kimlerin yararlanabileceği ve şartların neler olduğu açıklandı. İşte, sosyal yardım ödeme tutarları ve detayları haberimizde yer almaktadır.

aile destek ödeme tutarları

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLDU?



Mart ayı sosyal destek ödemelerinin yatırılması için hareketlilik başlarken vatandaşlar zam olup olmadığını araştırmaya başladı. Aile Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamalarda ocak ayında yapılan zamlar sonrasında memur maaşlarına engelli yüzde 40-69 arasında olan engelli maaşlarına 1594 TL olurken yüzde 70 ve üzeri olan engellilere ise ödenecek tutar 2392 TL olarak belirlendi. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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