Devlet yardımları hız kazandı! Başvuranın 12 aylık kirasını devlet ödeyecek













Ne Kadar Kira Yardımı Yapılacak?

Başvurular Nasıl Yapılacak?

Devletten kaynaklı bir çok sosyal yardım imkanları Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem ile yeniden başlıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı deprem bölgesinde kalan vatandaşlar için ödenecek olan sosyal yardım açıklamasında bulundu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan kira yardımı duyurusunu deprem için yapmıştı. Açıklamasına göre ev sahiplerine 5000 TL kiracılara ise 2000 TL destek kapıda. Bu yardımlar da depremzedelerin hesaplarına yatacak. Lakin kiracılara verilmesi planlanan kira yardımları 2000 liradan 3000 liraya yükseldi.Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonrasında devlet büyük harekete başladı. Yaraların sarılması için deprem bölgesinde zarar gören vatandaşlar için kira yardımı hazırlandı. Ev sahipleri ve kiracılara bir yıl boyunca kira yardımı ödemesi yapılacaktır. 1 yıl boyunca 3000 TL’den toplam 36000 TL kira yardımı yapılacaktır. Aynı zamanda ev sahiplerine 5000 TL’den toplamda 60000 TL’ye kira yardımında bulunacak.Bu yardımı alabilmek için ev sahibi ya da kiracı olduğunuzu tespit ettirmeniz gerekmektedir. Bunu da AFAD Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile ortaklaşa çalışma yürüterek deprem bölgesindeki hasarlı yapıları tespit edebilir. Aynı şekilde vatandaşlar e-devlet üzerinde barınma desteği yardım başvurusu da yapabilmektedir. Başvuru yapan vatandaşların incelemeleri yine nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü ile gerçekleşir. TC Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-devlet üzerinden giriş yaparak arama butonuna yardım yazarak kira yardım başvuru formuna da ulaşmanız mümkündür.