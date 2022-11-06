YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:39

Devlet yardımları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Devlet yardım başvuru şartları nelerdir? Devlet yardım başvuru sorgulama ekranı

İhtiyaç sahiplerinin gündeminde olan devlet yardımlarına nasıl başvuru yapılacağı ve kimlerin yararlanabileceği merak edilmektedir. İnternet üzerinden sıklıkla araştırılan devlet yardımları hakkında merak edilenler tüm detaylarıyla haberimizde yer almaktadır

YAŞAM
06 Kasım 2022 - 11:39
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Devlet yardımları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Devlet yardım başvuru şartları nelerdir? Devlet yardım başvuru sorgulama ekranı


Devlet ihtiyaç sahiplerinin durumuna duyarsız kalmayıp birçok yardımlarda bulunmaktadır. Kişinin ihtiyacına göre değişen yardımların çeşitleri de oldukça fazladır. Devlet yardımları nelerdir, hangi kurumlar yardım yapar? Devlet yardımlarından kimler yararlanabilir? İşte detaylar...

DEVLET YARDIMLARI

Birçok kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere devlet yardım etmektedir. Geçimini sağlayamayan kişilere belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve daha birçok başka kurum yoksul kişilere yardımda bulunulmaktadır.

SOSYAL YARDIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR?



Yoksul vatandaşlara eğitim, giysi, eşya, yakacak, sağlık gibi pek çok yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar sayesinde birazda olsa ihtiyaç sahipleri rahatlamaktadır. Yardımda bulunan kurumlar ise Kızılay, ünlü iş adamları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kaymakamlıklar, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ünlü sanatçılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.

DERNEK VE VAKIFLAR TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR

İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek adına yapılan yardımlar arasında giyim, barınma, burs, daha çok para yardımları yapılmaktadır. Yardımda bulunan vakıflara örnek verecek olursak; İyilik Derneği, Ahbap Derneği, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı, Vuslat Derneği, Beşir Derneği, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı gibi.

KIZILAY'IN YAPTIĞI YARDIMLAR

Gerçekleşen afetler sonrasında mağduriyet yaşayan kişiler için Kızılay devreye girmektedir. Kızılay afetzedelere, barınma, sağlık, gıda ve giyim gibi yardımlar yapmaktadır.

Devlet yardımları nelerdir

KIZILAY YARDIM BAŞVURUSU

Kızılay tarafından yapılan yardımlardan yararlanmak isteyenler başvuru yapmak üzere Kızılay şubelerine gidebileceği gibi birde resmi sayfa üzerinden başvuru gerçekleştirilir. Bununla beraber ALO 168 hattı da başvurular için kullanılabilir.

DEVLET TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARDAN NASIL YARARLANILABİLİR?

Sosyal yardımlar üzerinden başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurunun nasıl yapılacağını merak etmektedir. Hangi kurum üzerinden başvuru yapılacaksa o kurumun başvuru formu doldurulur ve istenilen evraklar tamamlanarak teslim edilir. Formun ve evrakların incelenmesi sonrasında gerekli görülürse ikametgah da istenebilir. Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme sonrasında kişinin yardım alıp almayacağı belirlenir.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM BAŞVURU SORGULAMA

Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yardım başvurusunda bulunanlar sonuçlarını öğrenmek için bölge müdürlüklerine giderek ya da arayarak bilgi sahibi olabileceği gibi https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama adres üzerinden de sorgulama gerçekleştirilir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvurusunda bulunan kişilerin sonucun ne olduğunu öğrenmek adına e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresi üzerinden sorgulama yapabilir. Bunun yanı sıra ALO 183 ve 144 hatları aranarak bilgi sahibi olunur.

DEVLET YARDIMLARINI KİMLER ALABİLİR?

Yoksul,

Kimsesiz,

İşsiz,

Geliri olmayan,

Açılık sınırına olanlar,

Asgari ücretin üçte birinin altında kalanlar.

Kronik hastalar

Engelli hastalar

65 yaş üstü

Muhtaç şehit ve gaziler

DEVLET YARDIM BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

Kimlik kartı fotokopisi,

İkametgah belgesi,

Kira sözleşmesi,

Vukuatlı nüfus kayıt örneği,

Fakirlik belgesi,

Sosyal yardım başvuru formu,

SGK gelir ya da gelirsizlik belgesi

Mal beyanına ilişkin belgeler

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU

Pandemi sosyal destek yardımları için başvuruda bulunmak isteyenler en az iki defa başvuruda bulunabilir. Bu sene verilen pandemi destek ücret ise 1100 TL olarak belirlendi. Pandemi sosyal destek başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu bu adres üzerinden bilgileri doldurarak başvuru yapılması mümkündür.

PTT PANDEMİ PARA SORGULAMA

Pandemi döneminde zor dönemler geçiren vatandaşlar için pandemi yardım parası bağlandı. 1100 TL olan pandemi parası için başvurular PTT üzerinden gerçekleşirken paraların hesaplara yatıp yatmadığını ise https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama bu adres üzerinden sorgulayabilirsiniz. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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