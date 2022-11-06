Devlet yardımları nelerdir, nasıl başvuru yapılır? Devlet yardım başvuru şartları nelerdir? Devlet yardım başvuru sorgulama ekranı







DEVLET YARDIMLARI

SOSYAL YARDIM YAPAN KURUMLAR NELERDİR?







DERNEK VE VAKIFLAR TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLAR

KIZILAY'IN YAPTIĞI YARDIMLAR

KIZILAY YARDIM BAŞVURUSU

DEVLET TARAFINDAN YAPILAN YARDIMLARDAN NASIL YARARLANILABİLİR?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YARDIM BAŞVURU SORGULAMA

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI YARDIM BAŞVURUSU SORGULAMA

DEVLET YARDIMLARINI KİMLER ALABİLİR?

DEVLET YARDIM BAŞVURUSUNDA İSTENEN EVRAKLAR

PANDEMİ SOSYAL DESTEK BAŞVURUSU

PTT PANDEMİ PARA SORGULAMA

Devlet ihtiyaç sahiplerinin durumuna duyarsız kalmayıp birçok yardımlarda bulunmaktadır. Kişinin ihtiyacına göre değişen yardımların çeşitleri de oldukça fazladır. Devlet yardımları nelerdir, hangi kurumlar yardım yapar? Devlet yardımlarından kimler yararlanabilir? İşte detaylar...Birçok kurum ve kuruluşlar tarafından ihtiyaç sahibi olan kişilere devlet yardım etmektedir. Geçimini sağlayamayan kişilere belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı ve daha birçok başka kurum yoksul kişilere yardımda bulunulmaktadır.Yoksul vatandaşlara eğitim, giysi, eşya, yakacak, sağlık gibi pek çok yardımlar yapılmaktadır. Bu yardımlar sayesinde birazda olsa ihtiyaç sahipleri rahatlamaktadır. Yardımda bulunan kurumlar ise Kızılay, ünlü iş adamları, dernekler, vakıflar, belediyeler, kaymakamlıklar, T.C. Vakıflar Genel Müdürlüğü, ünlü sanatçılar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıdır.İhtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını gidermek adına yapılan yardımlar arasında giyim, barınma, burs, daha çok para yardımları yapılmaktadır. Yardımda bulunan vakıflara örnek verecek olursak; İyilik Derneği, Ahbap Derneği, Suna ve İnan Kıraç Vakfı, Türkiye Eğitim Vakfı, Vuslat Derneği, Beşir Derneği, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı gibi.Gerçekleşen afetler sonrasında mağduriyet yaşayan kişiler için Kızılay devreye girmektedir. Kızılay afetzedelere, barınma, sağlık, gıda ve giyim gibi yardımlar yapmaktadır.Kızılay tarafından yapılan yardımlardan yararlanmak isteyenler başvuru yapmak üzere Kızılay şubelerine gidebileceği gibi birde resmi sayfa üzerinden başvuru gerçekleştirilir. Bununla beraber ALO 168 hattı da başvurular için kullanılabilir.Sosyal yardımlar üzerinden başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvurunun nasıl yapılacağını merak etmektedir. Hangi kurum üzerinden başvuru yapılacaksa o kurumun başvuru formu doldurulur ve istenilen evraklar tamamlanarak teslim edilir. Formun ve evrakların incelenmesi sonrasında gerekli görülürse ikametgah da istenebilir. Kurum tarafından gerçekleştirilen inceleme sonrasında kişinin yardım alıp almayacağı belirlenir.Vakıflar Genel Müdürlüğü üzerinden yardım başvurusunda bulunanlar sonuçlarını öğrenmek için bölge müdürlüklerine giderek ya da arayarak bilgi sahibi olabileceği gibi https://www.turkiye.gov.tr/vakiflar-kisi-yardim-bilgisi-sorgulama adres üzerinden de sorgulama gerçekleştirilir.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım başvurusunda bulunan kişilerin sonucun ne olduğunu öğrenmek adına e-Devlet üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ashb-sosyal-yardim-bilgileri-sorgulama adresi üzerinden sorgulama yapabilir. Bunun yanı sıra ALO 183 ve 144 hatları aranarak bilgi sahibi olunur.Yoksul, Kimsesiz, İşsiz, Geliri olmayan, Açılık sınırına olanlar, Asgari ücretin üçte birinin altında kalanlar. Kronik hastalar Engelli hastalar 65 yaş üstü Muhtaç şehit ve gazilerKimlik kartı fotokopisi, İkametgah belgesi, Kira sözleşmesi, Vukuatlı nüfus kayıt örneği, Fakirlik belgesi, Sosyal yardım başvuru formu, SGK gelir ya da gelirsizlik belgesi Mal beyanına ilişkin belgelerPandemi sosyal destek yardımları için başvuruda bulunmak isteyenler en az iki defa başvuruda bulunabilir. Bu sene verilen pandemi destek ücret ise 1100 TL olarak belirlendi. Pandemi sosyal destek başvurusu için https://www.turkiye.gov.tr/ashb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu bu adres üzerinden bilgileri doldurarak başvuru yapılması mümkündür.Pandemi döneminde zor dönemler geçiren vatandaşlar için pandemi yardım parası bağlandı. 1100 TL olan pandemi parası için başvurular PTT üzerinden gerçekleşirken paraların hesaplara yatıp yatmadığını ise https://www.turkiye.gov.tr/ptt-ptt-uzerinden-yapilan-kurum-odemeleri-sorgulama bu adres üzerinden sorgulayabilirsiniz.