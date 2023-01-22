Devlet yardımları peş peşe sıraladı! 2.000 TL'den 4.000 TL'ye kadar yardım parası ödenecek: Şartı karşılayan hemen alacak

İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dar gelirli vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Vatandaşların bu yardımdan yararlanabilmesi için SED başvurusu yapması gerekmektedir. Başvurudan sonra muvafakat alan vatandaşlar 3.708,00 TL ödeneğe hak kazanıyor. Detaylar haberimizde..
2023 SED YARDIMI DETAYLARI*Çocuklara 2.059,99 TL yardım desteği sağlanacak,
*İlköğretim öğrencileri için 3.090,00 TL yardım sağlanacak, *Ortaöğretim öğrencileri için 3.295,99 TL destek sağlanacak, *Ort. çağında olan ve okumamış olanlara 2.059,99 TL destek verilecek, *Yüksek Öğrenim öğrencilerine 3.708,00 TL destek ödemesi yapılacak, *Kurumdan ayrılan gençlere 1.648,00 TL yardım yapılacaktır.