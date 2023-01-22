YAŞAM
22 Ocak 2023 - 19:45

Devlet yardımları peş peşe sıraladı! 2.000 TL'den 4.000 TL'ye kadar yardım parası ödenecek: Şartı karşılayan hemen alacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, hiç kimsenin devlet yardımı almadan kalmaması için tüm başvuranların hesaplarına 2.070, 3.209 ve 3.800 TL tutarında ödeme yapacak. İşte, destek yardımlarında tek şart..

YAŞAM
22 Ocak 2023 - 19:45
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Devlet yardımları peş peşe sıraladı! 2.000 TL'den 4.000 TL'ye kadar yardım parası ödenecek: Şartı karşılayan hemen alacak
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İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan dar gelirli vatandaşlar için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müjdeli haber geldi. Vatandaşların bu yardımdan yararlanabilmesi için SED başvurusu yapması gerekmektedir. Başvurudan sonra muvafakat alan vatandaşlar 3.708,00 TL ödeneğe hak kazanıyor. Detaylar haberimizde..

2023 SED YARDIMI DETAYLARI

*Çocuklara 2.059,99 TL yardım desteği sağlanacak,



*İlköğretim öğrencileri için 3.090,00 TL yardım sağlanacak,

*Ortaöğretim öğrencileri için 3.295,99 TL destek sağlanacak,

*Ort. çağında olan ve okumamış olanlara 2.059,99 TL destek verilecek,

*Yüksek Öğrenim öğrencilerine 3.708,00 TL destek ödemesi yapılacak,

*Kurumdan ayrılan gençlere 1.648,00 TL yardım yapılacaktır.

Devlet'ten 2.000 TL'den 4.000 TL'ye kadar yardım parası

SED YARDIMINA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

SED desteği için başvurular Bakanlığa bağlı İl Müdürlükleri ve Sosyal Hizmet Merkezlerine başvuru yapılabilecek. Söz konusu destek paketleri yılda bir veya iki kez yapılmakta olup geçiciliğini de korumaktadır.

Başvuru Sahipleri İçin Gerekli Belgeler:

- Dilekçe

- Türk vatandaşı olmak

- Hastane sağlık raporu

- Çalışmalarınızı kanıtlamak için öğrenci kimliği

- İŞKUR'a başvuru yapıldığına dair belgeler

- Mesleki kurs başvuru sertifikası

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