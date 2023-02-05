Devlet yardımları son sürat devam ediyor: Form dolduran 4.200 TL yardım alacak







SED ÖDEMELERİ







Bakanlık tarafından sağlanan dar gelirli aileler için destek olması amaçlı ödemeler devam ediyor. En çok merak edilen konulardan biri de SED ödemeleri. Peki SED ödemeleri nasıl alınır? SED ödemesi ne kadar? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla yapılan sosyal destek kapsamında yer alan SED ödemeleri dar gelirli ailelere destek amacıyla devam ediyor. SED ödemeleri senelik olarak 4 bin 200 TL ile 7 bin 800 TL arasında devam ediyor. SED ödemeleri ev halkının toplam gelirine göre çocuklar için yapılan yardımdır. Ödemeler her ay düzenli olarak yapılır. Başvurular e-Devlet sistemi üzerinden ya da Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na şahsen gidip form doldurarak yapılabilir.SED ödemelerine yapılan son zamlarla birlikte 350 TL ve 650 TL arasında değişen ödeme yapılıyor. Senelik olarak ise bu tutar 4 bin 200 TL ile 7 bin 800 TL arasında değişiyor. SED ödemelerine göre 1-2 çocuklu aileler 350 TL, 3 çocuklu aileler 450 TL, 4 çocuklu aileler 550 TL, 5 ya da daha üzeri çocuklu aileler 650 TL ödemeden faydalanıyor. SED yardımları yalnızca geliri olmayan ailelere verilecek şekilde düzenlenmişti ancak daha sonra şartlar biraz daha hafifletildi. Muhtaçlık sınırı altında olan ve sosyal sigortası bulunmayan aileler bu ödemeye başvuru yapabilecek. Başvuru yapan vatandaşlar başvuru durumlarını ve ödemelerinin yatıp yatmadığını e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edebiliyor.