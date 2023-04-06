Devlet yardımlarına dev zam geldi! Başvurular tekrar açıldı: Her aileden bir kişi 3.750 TL yardım alacak







15 BİN TL'YE KADAR NAKDİ DESTEK











HER AİLEYE AYLIK 3 BİN 750 TL





Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen yardım kampanyaları ile birçok aileye destek sağlanıyor. Bu kampanyalar kapsamında düzenli bir şekilde ödeme almak da mümkün. E-devlet üzerinden yapılan başvurular sonucunda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 15 bin liralık ödemeleri düzenli bir şekilde gerçekleştiriyor.Ailelere yönelik nakdi destek programı kapsamında yeni bir detay açıklandı. Haziran 2022 ile Mayıs 2023 arasında 12 aylık süre boyunca, ailelere toplamda 15.000 TL'ye kadar destek sağlanacak.Başvurular e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek ve başvuru esnasında hane içindeki kişi sayısı ve gelir bilgileri gibi detaylar istenecek. Bu nedenle başvuru yapacak ailelerin doğru ve güncel bilgileri vermesi önem taşıyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan destekler, özellikle ihtiyaç sahibi ailelere aylık olarak düzenli şekilde veriliyor. Destek miktarı aylık 950 TL ile 1250 TL arasında değişebiliyor ve Haziran ayına kadar devam edecek program kapsamında ailelere en fazla aylık 3750 TL destek sağlanacak. Ailelere yönelik bu nakdi destek programı, ailelerin ekonomik açıdan rahatlamasına yardımcı olmayı amaçlıyor. Bu destekler sayesinde ihtiyaç sahibi ailelerin günlük hayatlarını daha kolay bir şekilde idare etmeleri hedefleniyor.