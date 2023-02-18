Devlet yaşlısına sahip çıkıyor! Yaş şartını taşıyan vatandaşlara 1997 TL destek ödemesi yapılacak! Başvuru e-devlette ödeme PTT'den

Hükümetin yaşlı vatandaşlara desteği 2023 yılında yeni artırılmış 65 yaş aylığı ödemesiyle devam ediyor. 65 yaş aylığının 2023 yılında artmasıyla birlikte 65 yaş ve üzeri yaşlılar aylık 1997 TL ödeme alacak. Ödemenin miktarı, yaşlının gelir ve sigortalılık durumuna göre belirleniyor.
Yaşlılık aylığına hak kazanabilmek için bireylerin 65 yaş ve üzerinde olması, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SSK, Emekli Sandığı, BAĞ-KUR) herhangi bir geliri ya da düzenli ödemesi olmaması ve SGK primi ödemiyor olması gerekmektedir. Ayrıca, 2022 sayılı Kanun'da belirtilen muhtaçlık sınırının altında geliri olan ve bu durumu Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından belgelendiren kişiler de destek parası almak için başvuruda bulunabiliyor. Devletin yaşlı vatandaşlara yönelik sosyal desteği, yaşlı bireylerin daha kaliteli bir yaşam sürmelerini sağlamayı amaçlıyor.