Devlet yeni eşyalar için kesenin ağzını açtı! Karşılıksız 45.000 TL eşya yardımı alabilirsiniz: İşte tek yapmanız gereken!







45 BİN TL EŞYA YARDIMI







Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal destek ödemeleri genişletiliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlara 45 bin TL eşya yardımı duyurusu yapıldı! Peki şartlar nedir? Kimler başvuru yapabilir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli vatandaşlara her konuda destek olmak amacıyla sosyal destek ödemelerini hızlandırdı. Bakanlık tarafından yapılan duyuruya göre ihtiyaç sahibi vatandaşlar için temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yeni bir yardım başlatıldı. Dar gelirli vatandaşlar için prefabrik ev desteği, betonarme ev desteği, ev onarım desteği ve eşya desteği veriliyor. Betonarme ev desteği için ihtiyaç sahibi hak sahiplerine 100 bin TL, prefabrik ev için 200 bin TL destek veriliyor.Ev bakım onarım destekleri ise 40 bin TL'ye kadar yardım veriliyor. Ev onarımı yapacak vatandaşlar 40 bin TL onarım desteği alabilecekken 5 bin TL de eşya yardımıyla toplam 45 bin TL ev bakım onarım desteği alabiliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen ev bakım desteğine başvuru yapabilmek için hane başında kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Şartı taşıyan kişiler başvuru yaparak 45 bin TL'ye varan eşya desteğinden faydalanabiliyor. Destekler geri ödemesiz şekilde veriliyor.