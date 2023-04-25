Devlete bağlı çalışmak isteyenler dikkat! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.431 personel alacak: KPSS şartı var!













Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2 bin 431 personel alımı ile ilgili detayları paylaşmaya devam ediyor. Alımların hangi pozisyonlar için yapıldığı, başvuru şartları ve tarihleri hakkında bilgiler art arda gelirken adaylar da başvuru sürecine hazırlanıyor. Başvuru yapmak isteyenler için önemli bir detay ise alımların mülakatsız ve KPSS puan üstünlüğü esasına göre yapılacak olması. Bu sayede adaylar tercih ettikleri pozisyonlara, KPSS puanları doğrultusunda yerleştirilecekler.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaptığı açıklamalarda, 2 bin 431 personel alımı kapsamında çeşitli meslek gruplarında görevlendirilmek üzere adayların büyük ailelerine katılacağını belirtti. Başvuruların ise 28 Nisan ile 8 Mayıs tarihleri arasında alınacağını açıkladı.Alımlar için başvurular, Cumhurbaşkanlığı Kariyer kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Peki hangi pozisyonlar için alımlar yapılacak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı ile sosyal hizmet kuruluşlarının meslek ve destek personeli ihtiyacının karşılanması için alım yapılacak pozisyonlar şunlar: Aile sosyal destek personeli, sosyal çalışmacı, psikolog, fizyoterapist, çocuk gelişimcisi, diyetisyen, öğretmen, avukat, hemşire, diğer sağlık personeli, büro personeli, tekniker, teknisyen, koruma ve güvenlik görevlisi, yurt yönetim personeli ve destek personeli (Engelli, Yaşlı, Çocuk Bakımı). Adaylar, başvuru yapacakları pozisyonların başvuru şartlarına ve KPSS puan üstünlüklerine göre başvurularını gerçekleştirebilirler. Başvuruların sona ermesinin ardından, adayların KPSS puanları ve pozisyonlara uygunluğu değerlendirilerek yerleştirme işlemleri yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği bu personel alımı, işsizlik oranlarının yüksek olduğu günümüzde binlerce kişiye umut olacak. Başvuru sürecine katılan herkese başarılar dileriz.