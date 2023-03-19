Vergi borcuna ilişkin tüm yenilikler Resmi Gazete üzerinde yayımlandı. Başvuru ve ödeme detayları vatandaşlarla paylaşırken Mayıs ayı itibariyle ilk başvurular alınmaya başlanacağı müjdesi verildi. Peşin ödemelerde anaparada dahi indirime gidilecek. En çok merak edilen ise Genel Sağlık Sigortası borçlarının af içerisinde yer almaması ise dikkat çekti. Borç yapılandırmasına dair detaylar haberin devamında. Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanırken vergi borcu yapılandırmalarında ise tüm borçlar 48 aya kadar taksitlendirileceği bilgisi verildi. Kanunda yer alan düzenlemeyle beraber Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alındı. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacak olan başvurular için 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilk taksit gerçekleşecek. Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silinirken idari ve para cezalarının peşin ödenmesinde ise anaparanın yüzde 25 oranının silineceği bilgisi verildi.
GÜNDEM
19 Mart 2023 - 14:30
Devlete borçlananlar borçtan kurtulacak! Bunlar silinecek, bunlara indirim yapılacak: Listeye dahil misiniz hemen öğrenin!
Devlet borcu olanlar için düzenlemeler yapmaya devam ederken verfgi affı ve borç yapılandırmaları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. Yaklaşık 361 milyar lirayı bulan toplam borç için 48 ayda taksit imkanı sunuldu. Silinecek olan borçlar ve tüm detaylar...
GÜNDEM
19 Mart 2023 - 14:30