Devlete borçlananlar borçtan kurtulacak! Bunlar silinecek, bunlara indirim yapılacak: Listeye dahil misiniz hemen öğrenin!













2.000 TL ALTI BORÇLAR SİLİNİYOR

Vergi borcuna ilişkin tüm yenilikler Resmi Gazete üzerinde yayımlandı. Başvuru ve ödeme detayları vatandaşlarla paylaşırken Mayıs ayı itibariyle ilk başvurular alınmaya başlanacağı müjdesi verildi. Peşin ödemelerde anaparada dahi indirime gidilecek. En çok merak edilen ise Genel Sağlık Sigortası borçlarının af içerisinde yer almaması ise dikkat çekti. Borç yapılandırmasına dair detaylar haberin devamında. Borç yapılandırma düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlanırken vergi borcu yapılandırmalarında ise tüm borçlar 48 aya kadar taksitlendirileceği bilgisi verildi. Kanunda yer alan düzenlemeyle beraber Yİ-ÜFE oranı aylık 0,75 olarak dikkate alındı. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılacak olan başvurular için 30 Haziran 2023 tarihine kadar ilk taksit gerçekleşecek. Yİ-ÜFE oranının yüzde 90'ı silinirken idari ve para cezalarının peşin ödenmesinde ise anaparanın yüzde 25 oranının silineceği bilgisi verildi.Vergi dairelerince vadesi 31 Aralık 2022 tarihinden önce olanlar 1 Ocak 2023 tarihiyle beraber ödenmemiş olan vergi dairelerinde borçların aslı ve cezası gecike zamları 2 bin TL'nin altında kalıyorsa silinmesine karar verildi.