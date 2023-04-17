Devlete borçlu olanlar dikkat! O borçlar silindi: e-Devlet'ten hemen bakın







KİMLERİN BORCU HANGİ KOŞULLARDA SİLİNECEK?











TBMM'de kabul edilen kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi ile vergi dairelerine olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak. Bu düzenleme ile 2 bin liranın altındaki borçlar da silinecek. Başvuru süresi mayıs ayına, ilk taksit ve peşin ödeme süresi ise haziran ayına uzatıldı. Bu sayede borçlu vatandaşlara daha fazla zaman ve imkan sağlanacak.Yeni kabul edilen kanun teklifi, vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, adli ve idari para cezaları, öğrenim kredisi ve destekleme primi borçları gibi birçok kamu borcunu kapsayacak şekilde yapılandırma imkanı sunuyor. 2 bin liranın altındaki borçların da silinmesi öngörülüyor. Bu sayede, borçları olan vatandaşlar daha kolay bir şekilde ödeme yapabilecekler. Ayrıca, Kahramanmaraş merkezli depremzedelerin mali yükümlülüklerini karşılamaları için Vergi Usul Kanunu kapsamındaki başvuru süreleri ve ödeme taksitleri bir ay uzatıldı.Yeni yapılandırma kanunuyla vergi dairelerine olan tüm borçlar yeniden yapılandırılacak, bu da gelir vergisi, KDV ve diğer vergi türlerini içerir. Borçlar 2 bin liranın altındaysa silinecek, ancak toplam borç miktarı 2 bin liranın üzerindeyse silinmeyecek. Borçlar yapılandırılarak daha uygun ödeme koşullarıyla ödenebilecektir. Örneğin, bir kişi 1.900 TL gelir vergisi cezası ve 427 TL trafik cezası ödemesi gerekiyorsa, toplam borcu 2 bin TL'nin üzerinde olduğundan borçları silinmeyecektir. Ancak, yapılandırma başvurusu yaparak bu borçlar yeniden yapılandırılabilir ve daha uygun ödeme koşullarıyla ödeme işlemi gerçekleştirilebilir.Vergi borcu yapılandırması başvurusu için aşağıdaki yöntemlerden birini kullanabilirsiniz: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi internet sitesi veya e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi'ne erişerek başvurunuzu yapabilirsiniz. Ayrıca, vergi dairesine şahsen giderek, posta yoluyla veya diğer vergi daireleri aracılığıyla da başvuru yapabilirsiniz.