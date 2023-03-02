Devlete borcu olanlar bu kararla ferahlayacak! O tarihe kadar ödeme alınmayacak!







GSS PRİMLER, İCRA VE HACİZ İŞLEMLERİ... SGK YENİ 'DEPREM' TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI: BORÇLARA ERTELEME







Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı depremin ardından afet bölgelerine yönelik çalışmaları kapsamında çeşitli tedbirleri uygulamaya devam ediyor. Sonuç olarak SGK, Kahramanmaraş kaynaklı depremlerden etkilenen illerdeki hak ve alacak hacizlerinin kaldırılmasına karar verdi. Bu karar doğrultusunda bölgede toplam 251.830 adet e-mevduat yakalaması sistemden kaldırılmıştır. Ayrıca emekli maaşı hacizlerinin 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ertelenmesine karar verildi.Ayrıca erteleme kapsamına giren alacaklar için 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre yürütülen icra takipleri durdurulacak ve bu süre içinde yeni icra dosyası açılmayacaktır. Erteleme süresi içinde, daha önce erteleme kapsamındaki alacaklar nedeniyle haciz konulan taşınır ve taşınmazların haciz devam ettiği sürece satışı yapılmayacaktır. Ayrıca araçlara el konulması kaldırılacak. Erteleme kapsamına giren borçlar, 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca ilgili mevzuatta belirtilen diğer şartların sağlanması halinde gecikme faizi olmaksızın en fazla 24 aya kadar erteleme ve taksit ödemesine hak kazanabilecektir.Kurum ayrıca depremden etkilenen illerdeki işyerleri için bu yılın Ocak, Şubat ve Mart aylarına ait muhtasar ve prim hizmeti beyannamelerini 26 Mayıs 2023 tarihine kadar veren ve Şubat ön ödemelerini yapan işverenlerin de açıkladı. 31 Ağustos 2023 tarihine kadar vadesi geçmiş 6. borçlar ve ertelenmiş prim borçları teşvikten yararlanmaya hak kazanacak. Benzer şekilde bölgede 6 Şubat öncesi vadesi geçmiş borçlarını ve ertelenmiş prim borçlarını 31 Ağustos 2023 tarihine kadar ödeyen 4/b (BAĞ-KUR) kapsamındaki sigortalılar da teşviklerden yararlanmaya devam edecek.SGK, primini kendisi ödeyen 1.786.658 Genel Sağlık Sigortalı (GSS)'linin ve 2023 Temmuz ayına kadar doğacak prim borçlarının son ödeme tarihini 31 Ağustos 2023 olarak güncelledi. 6 Şubat'tan önce sona eren ve ödeme süresi 31 Ağustos'a kadar uzatılan GSS prim borçlarına ödeme cezası veya gecikme faizi uygulanacak.