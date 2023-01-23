Devlete borcu olanlar derin bir oh çekecek! Tarih verildi: Bu borçlar tarihten silinecek!

2023 vergi affı çıkabilir! Ankara kulislerinde ilgi çeken bir gelişme yeniden gündeme girmeyi başardı. Seçim için belli başlı hazırlıklarda bulunan hükümetin SGK
ve vergi borçlarına ilişkin kapsamlı bir biçimde af ve yapılandırma için hazırlık yapıldığını belirtti. Peki, 2023 senesinde vergi affı çıkacak mı? Vergi affı çıkarsa ne zaman uygulamaya geçilir? İşte, 2023 vergi affıyla ilgili son gelişmeler haberimiz detaylarında.
En son gündeme gelen kapsamlı olan vergi affı 2020 istekleri de karşılayacak şekilde 9 Haziran 2021’de duyurularak yürürlüğe giren 7326 sayılı kanunla gerçekleştirildi. Seçime çok az bir zaman kala hükümetin vergi ve SGK borcu için kapsamlı olacak şekilde bir af ve yapılandırılmasını içeren torba yasa hazırlıkları yapıldığı öğrenildi. Bir önce yapılan aftan çok daha kapsamlı bir af olması beklenen çalışmaların şubat ya da mart aylarına yürürlüğe konulmasının düşünüldüğünü söyledi. Son kararı Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan belirleyecek.
2023 Vergi Affı Neleri Kapsar?
Bazı sitelerde yer alan haberlere göre, vergi davalarını, incelenmesi bitirilmiş fakat işleme henüz aktarılmamış inceleme dosyalarını, stok ve ortaklar cari hesabı durumlarını kapsayacak şekilde düzenleme olabileceğini aktarıyor. Vergisini ve SGK prim borçlarını süreside ödemesini sağlayanların mağduriyet yaşamaması için fırsat yaratabileceği düşünülüyor.
EHLİYET VE ÇEKLER İÇİN YENİ UYGULAMA
Torba yasada çek mağduriyeti yaşayanlar için de bir çalışma yapıldığı belirtildi. Diğer yandan ehliyeti alınan kişiler için bir düzenleme yapılması ihtimaller arasında Ancak 2022 senesinde 1 trilyon 250.000 TL olarak öngörülen vergi gelirleri 2023 senesinde 3.8 trilyona kadar artış gösterdi.
2023 senesi vergi Tutarları
Bu sene böylece vergi gelir tutarları eskisine oranla 3 kat artış gösterdi. 2023 senesinde vergi kalemlerine ödenek sağlayacağı tutarlar şu şekildedir: Motorlu taşıtlardan 204 milyar TL, Tütün mamullerinden 123 milyar TL, Petrol ve Doğalgaz ürünlerinden 85 milyar TL, Alkollü İçeceklerden 55 milyar TL, Dayanıklı Tüketim Ürünlerinden 36 milyar TL, Özel İletişim Vergisinden 20 milyar TL, Şans oyunlarından 13 milyar TL vergi alınacağı belirtiyor. Beklenen Özel Tüketim Vergisinin toplamı ise 512 Milyar TL.