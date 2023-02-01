Devlete borcu olanlar dikkat! Tek bir şartla borçlar şipşak silinecek

MTV, adli ve idari para cezaları, köprü ve otoyol geçiş cezaları, emlak vergisi, öğrenim kredisi borçları, SGK prim borçları gibi borçların silineceğine dair bilgileri açıkladı. Bu borçlardan birine sahip olan vatandaşı yakından ilgilendiren haber nihayet geldi. Fakat borçların silinmesine dair şartlar bulunmaktadır. Bu şartlardan biri 2 bin TL altındaki borçların silinmesine dair olurken, 2 bin lira üzeri tutarların ise bazı şartlar belirtildi. Bildirilen açıklamalara göre 2 bin TL üzerinde ki borçlar 48 ay taksitle ödeneceği ve indirimlerin uygulanacağı açıklandı. MTV ise borçların en az belirli bir miktar ödenmesi gerektiğini belirtti.
Bu borç yapılandırması Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı düzenlemesi olarak görüldü. Bu borç yapılandırması milyonlarca kişiyi yakından ilgilendirmektedir. 14 milyon kişinin borcu toplam 361.8 milyar lira borç ve alacak bulunmaktadır. 362 milyar lira ise yapılandırma kısmında yer alıyor. Borçların silinmesinde ki şartlardan biri olan 2 bin TL altında olan borçların silinmesine ilişkin toplam 7 milyon 691 bin TL'den fazla olduğu biliniyor. Bu verilere göre milyonlarca vatandaş rahatladı. Vatandaş borçların hangi şartlarda silineceğine dair bilgileri de merak etmekte ve araştırmaktadır. Trafik, askerlik, nüfus para cezaları, vergi, köprü- otoyol kaçak geçiş, adli para, idari para, öğrenim kredisi, SGK prim borçları gibi cezalarda yapılandırma yapılacak. MTV ise borcunu ödemesi için vatandaşın %10 oranında borcunu ödemesi gerektiğini belirtti. Bu şartla birlikte MTV borcu yapılandırmaya girebilmekte. 31 Aralık 2022 tarihinden önceki borçlar ise yapılandırmaya dahil edilmiştir. Bu cezaların yanı sıra ehliyet, ceza puanlarında da bir yapılandırmaya gidilmekte. Bu cezalar içinde belirli şartlar bulunmaktadır.