Devlete borcu olanlara büyük kıyak yine devletten! 48 ay detayına dikkat: Tüm borçları silip süpürecek!













Yürürlüğe giren "7440 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1)", kamuya olan borçları yapılandırma imkanı sunuyor. Borçlar Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncellenerek ödenebilecek. Vergi aslına bağlı cezalar silinecek, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek ve vergi incelemesi devam eden alacakların yapılandırılması mümkün olacak. Ayrıca, vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.Yapılandırılan tutarlar, peşin ödeme veya azami 48 aya kadar taksitler halinde ödenebilecek. Peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde, ceza asıllarından yüzde 25 indirim yapılacak. Matrah veya vergi artırımı üzerine hesaplanan vergilerin peşin veya azami 12 eşit taksitte ödenmesi, matrah veya vergi artırımı sonucunda tahakkuk eden vergilerin tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde peşin olarak ödenmesi halinde yüzde 10 indirim yapılacak. İşletme kayıtları cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilebilecek ve beyan edilmemiş gelirler ve kazançlar için cezasız ve faizsiz olarak pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanda bulunularak taksitle ödeme imkanı sağlanacak.