Devlete borcu olanlara müjde! Meclis, kanun teklifini onayladı, 2 bin liranın altı tüm borçlar siliniyor..







ALACAKLAR İÇİN 31 ARALIK 2022 ESAS ALINACAK







2 BİN LİRANIN ALTINDA OLAN BORÇLAR SİLİNİYOR

Bazı taleplerin yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü ve kabul edildi. Meclis'te kabul edilen hükümlere göre Maliye ile Tcaret Bakanlğı, SGK, Mahalli Özel İdareler, Belediyeler, Yatırım Denetleme ve Koordinasyon Komisyonuna ilişkin alacaklara yeniden yapılandırma imkânı tanınacak.Alacak hesaplarında 31.12.2022 tarihi esas alınacaktır. 14 milyon kişiyi etkileyen düzenleme, vergi, para cezası, idari ve mahkeme cezaları, gümrükten doğan vergiler, sigorta primleri, emeklilik ve şirket karşılıkları, işsizlik sigortası primleri ile birlikte sosyal güvenlik katkı payları ve her türlü faiz tahakkuk ettirecek. Bu kapsamda her türlü faiz ve gecikme zamları şeklindeki feri alacaklar da kanun kapsamına dahil edilecek.Çekinceye tabi olarak yapılan beyanlardan doğan alacaklar da kapalı alacak olarak düzenlenmiştir. Taksitle fiziksel muayeneye izin veriliyorsa, araç başına ödenecek MTV, araç cezaları ve geçiş ücretlerinin en az yüzde 10'u ödenecektir. Bu sistem kapsamında, belediyeler belediye su ve kanalizasyon ücretlerinin bir kısmını, tahsil edilen ücretlerin bir kısmını ve alınan ücretlerin bir kısmını, valilik atık ücretlerinin ve su ve kanalizasyon ücretlerinin bir kısmını üstlenmektedir. Kanalizasyon işletme ücretinin bir kısmı ile YİKOB'un maliyeti ve faturası karşılanacaktır. Yönetmelikte cezalar/tarife cezaları, bekleyen cezalar ve bekleyen cezalara ilişkin şikayetler için ödenen tutarlar da düzenlenmiştir. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce başlatılan ancak tamamlanmayan vergi inceleme ve tarih işlemleri devam ettirilecek. Yönetmelik kapsamındaki bir süreye katılım sonucunda ödenen zararlar için vergi talebinde bulunulması halinde, sözleşme tarafının sözleşme cezasının yüzde 25'ini zamanında ödemesi halinde, kalan yüzde 75'lik sözleşme cezası uygulanmayacak. Depremzedelerin acil ihtiyaçlarını karşılamak ve bölgeyi yeniden inşa etmek için ajans tarafından geçici bir ek madde konuldu.Vergi dairelerine 2 bin lira altı olan borçlar kanun kapsamında silinecek. Alkol, uyuşturucu, drift ve aday sürüş koşulları dışındaki suçlar için sürücü cezaları kaldırılmıştır. Yaklaşık 10.000 iptal edilen lisans iade edilecektir. Ayrıca, 2022 yılına ait olan kurumlar vergisi beyannamesinde, vergi mükellefleri kurumlar vergisi indirimine hak kazanan indirim ve kesintileri ve yüzde 10'luk indirimli kurumlar vergisi oranına tabi ilgili vergi matrahını bildireceklerdir. Dönemsel gelirler; kurumlar vergisinden muafiyet ve yurt dışında elde edilen ve en az yüzde 15 vergi yüküne tabi olduğunu ispatlayan vergiye tabi olmayan kazançlar, yüzde 5 ilave vergiye tabidir. 31 Aralık 2024 tarihine kadar, Türkiye'de tütün üreticileri tarafından Tarım Bakanlığı tarafından belirlenen merkezlerde kurulan tütün kooperatifleri tarafından üretilen “tek bir tütün çeşidinden yapılan sigara parçacıklarına” ÖTV oranı uygulanacaktır.