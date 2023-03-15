Devlete borcu olanlara şans güldü! MTV, KYK, trafik, ehliyet... O tarihe kadar bunu yapanın borcu sıfıra inecek!







BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, FAİZLER SİLİNECEK!







YAPILANDIRILMA KAPSAMINDA OLAN BORÇLAR NELER?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren haberimizde, vergi borcu olanlar için müjde niteliğinde bir duyuru yapıldı. Resmi Gazete'de yürürlüğe girmesi beklenen yasa için hükümet düğmeye bastı. Öğrenci kredisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak bsorcu olanların borcu yapılandırılacak. İşte ayrıntılar...Öğrencilerden ev sahiplerine pek çok vatandaşı ilgilendiren haberle ilgili detaylar verildi. Öğrenci kredisi olan KYK, Emlak Vergisi ve Motorlu Taşıtlar Vergisi borcu olanların borçları yapılandırılarak taksitler halinde ödenmesi amaçlanacak. Resmi Gazete'de yayınlanan yapılandırmayla ilgili kamu kurumlarına borcu bulunan vatandaşların, 31 Mayıs'a kadar E-Devlet üzerinden borçlarını yapılandırabilecek. Bu sayede borçlarını taksitli olarak ödeyebilecek.Yapılan açıklamaya göre yapılandırma kapsamındaki borçların tüm vergileri içerdiği ve aynı zamanda askerlik, trafik, nüfus, otoyol ve köprü kaçak geçiş cezaları ve ilk defa düzenlemede yer alan adli para cezaları, öğrenim kredisi, emlak vergisi, gecikme faizleri ve zamlarını kapsadığı duyuruldu. Taksit imkanının 36 aydan 48 aya çıkarıldığı belirtilirken, vatandaşlar dilerse 12, 18, 24, 36 ve 48 taksit imkanından faydalanabilecek. Taksitle ödemede vade farkları da duyuruldu. Buna göre 12 taksitle ödemede yüzde 9, 18 taksitle ödemede yüzde 13.50, 24 taksitle ödemede yüzde 18, 36 taksitle ödemede yüzde 27, 48 taksitle ödemede yüzde 36 olarak belirlendi.