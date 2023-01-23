Devlete olan tüm borçlar yeniden yapılandırılıyor! Ayrıntılar Kabine Toplantısı'nda belli olacak!







HANGİ BORÇLAR YENİDEN YAPILANDIRILIYOR?







BORÇLAR YÜZDE 90’A KADAR SİLİNEBİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Toplantıda birçok gündem maddesi masaya yatırılacak. Ele alınacak konuların arasında 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin çalışma da yer alacak.Yeniden yapılandırma paketi ile ilgili bir karar verildiğinde. Maliye Bakanlığı'na olan vergi borçları, araç vergileri ve trafik ihlallerine ilişkin cezalar yeniden yapılandırılacak. Şirketlere ayrıca taban, nakit ve hisse senedi aflarını artırma fırsatı verilecek. Belediye borçları ve öğrenim kredileri de yeniden yapılandırma kapsamına alındı.Ayrıca nüfus, köprü ve otoyollardan kaçak geçiş, gümrük ve askerlik cezalarının da pakete dahil edilmesi bekleniyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırma kapsamında alınması bekleniyor. Gelen bilgilere göre yapılandırmadaki taksit sayısı 18'i geçiyor. 20 ay taksit teklif edilirse, borç 40 ayda kapatılabilir. Taksit seçeneğinin 24 aya çıkarılması halinde vatandaşlar ve esnaflar 48 ayda borçlarını kapatabilecek.Paket, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu akşam detayları açıklamasının ardından en geç Şubat ortasında yürürlüğe girecek. Uzun vadeli paket, önceki yapılandırmadan farklı olarak ana borca ​​tahakkuk eden faizi ve temerrüt faizi yükümlülüğünü net bir şekilde ortadan kaldırmaktadır. Borcun yüzde 90'ına kadar peşin olarak iptal edilebileceği gibi, belirli bir tutarın altındaki tüm borçların da iptal edilmesi söz konusu olabilir.