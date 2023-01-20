GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 10:47

Devlete vergi, sigorta primi borcu olanlar dikkat! 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara yapılandırma paketi hazırlanıyor!

Vatandaşlarının vergi, ceza ve sigorta primi yükümlülükleri için Cumhuriyet tarihinde kapsamlı bir yeniden yapılanma paketi hazırlanıyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan tüm borçlar yeniden yapılandırılacaktır. Vergiler, prim yükümlülükleri ve cezalar belirlenebilir. Hangi borçlar yeniden yapılandırılabilir? Borç yapılandırmaları nasıl çalışır? İşte detaylar..

GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 10:47
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Devlete vergi, sigorta primi borcu olanlar dikkat! 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara yapılandırma paketi hazırlanıyor!


Birçok vatandaşın devlete olan borçları konusunda yeni bir gelişme ortaya çıktı. Bu güne kadar görülmemiş nitelikte olduğu değerlendirilen en kapsamlı borç yapılandırma paketinin hazırlıklarına başlanıldığı öğrenildi. Paket, önümüzdeki hafta başlarında yapılacak kabine toplantısında ele alınacak. Peki yeniden yapılandırmaya hangi borçlar dahil oluyor?İşte borç yapılandırmanın önemli tarihleri ​​ve devlete borç yapılandırmaya ilişkin son dakika haberi...

31 Aralık 2022'ye kadar borç yeniden yapılandırması, vergi, sigorta yükümlülüğü ve cezaların yeniden yapılandırılmasına olanak tanır. Bu arada, şirketler taban, nakit ve hisse senedi aflarını artırma fırsatı buluyor.Yerel yönetimlere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredileri de yeniden yapılandırma kapsamına alındı.



31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara yapılandırma paketi

YAPILANDIRMA PAKETİNDE TAKSİTLİ ÖDEME İMKANI SUNULACAK

Önceki yapılandırmada olduğu gibi, nakit ve taksitler de mümkün olacağı söyleniyor. Borcun yüzde 90'a kadarı geri ödenecek. Belirli bir tutarın altındaki tüm borçları da silinecek.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DA

Yapılandırma paketi Pazartesi günkü kabine toplantısında tartışılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kabinesinin ardından paketin detaylarını açıklamayı planlıyor. Bu paketin en geç Şubat ayı ortasında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Yapılandırma işlemi vergi yükümlülüğü, yurt ücretleri ve öğrenci kredileri, motorlu taşıtlar vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askeri para cezaları, kaçak geçişler, otoyol ve köprü cezaları, gümrük cezaları ve sigorta nedeniyle bekleyen veya dava halinde olan cezaları kapsaması değerlendiriliyor.

İMAR AFFI GELECEK Mİ?

Uzun süredir gündemde olan bölgesel aflar ancak vergi yapılandırmasından sonra ortaya çıktı. Bu pakette bölge affı yok. Önümüzdeki günlerde bölge aflarıyla ilgili yeni gelişmeler olabileceği düşünülüyor.

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Elvan ÇILDIR
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