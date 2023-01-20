Birçok vatandaşın devlete olan borçları konusunda yeni bir gelişme ortaya çıktı. Bu güne kadar görülmemiş nitelikte olduğu değerlendirilen en kapsamlı borç yapılandırma paketinin hazırlıklarına başlanıldığı öğrenildi. Paket, önümüzdeki hafta başlarında yapılacak kabine toplantısında ele alınacak. Peki yeniden yapılandırmaya hangi borçlar dahil oluyor?İşte borç yapılandırmanın önemli tarihleri ve devlete borç yapılandırmaya ilişkin son dakika haberi... 31 Aralık 2022'ye kadar borç yeniden yapılandırması, vergi, sigorta yükümlülüğü ve cezaların yeniden yapılandırılmasına olanak tanır. Bu arada, şirketler taban, nakit ve hisse senedi aflarını artırma fırsatı buluyor.Yerel yönetimlere olan borçlar, elektrik, su ve öğrenim kredileri de yeniden yapılandırma kapsamına alındı.
GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 10:47
Devlete vergi, sigorta primi borcu olanlar dikkat! 31 Aralık 2022'ye kadar olan borçlara yapılandırma paketi hazırlanıyor!
Vatandaşlarının vergi, ceza ve sigorta primi yükümlülükleri için Cumhuriyet tarihinde kapsamlı bir yeniden yapılanma paketi hazırlanıyor. 31 Aralık 2022 tarihine kadar oluşan tüm borçlar yeniden yapılandırılacaktır. Vergiler, prim yükümlülükleri ve cezalar belirlenebilir. Hangi borçlar yeniden yapılandırılabilir? Borç yapılandırmaları nasıl çalışır? İşte detaylar..
GÜNDEM
20 Ocak 2023 - 10:47