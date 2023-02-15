Kredi
15 Şubat 2023 - 09:00

Devletin bankaları nakit sorununu çözdü! Para arayanların acısı dindi: Böyle kampanya kaçmaz!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için kamu bankaları kredi kampanyalarını uzatma kararı verdi. Peki hangi bankalardan hangi şartlarda kredi alınabilir? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
15 Şubat 2023 - 09:00
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Devletin bankaları nakit sorununu çözdü! Para arayanların acısı dindi: Böyle kampanya kaçmaz!
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Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankalar tarafından yapılan kredi kampanyaları sürüyor. Banka müşterilerine özel olarak yapılan kredi kampanyalarına başvuru şartları nedir? Hangi kamu bankaları kredi veriyor? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU BANKALARI KREDİ SÜRELERİNİ UZATTI

Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank gibi kamu bankaları müşterilerine özel kredi ödemelerini Şubat ayına kadar uzattıklarını duyurdu. Uygun faizli ve ödeme planlı ihtiyaç kredisinden faydalanabilmek için kredi çekilecek bankanın müşterisi olmak gerekiyor. Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank kredi ödemelerini uygun faizlerle yapıyor ve başvurusu onaylanan vatandaşlar ödemelerini aynı gün içinde alabiliyor. İhtiyaç kredileri 50 bin TL'ye kadar verilebiliyor. 



Kamu Bankalarından İhtiyaç Kredisi Kampanyası

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank üzerinde hesabı olan müşteriler bankalar üzerinden 50 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorlar. Şubat ayı sonuna kadar geçerli olan bu kampanya uygun faizlerle sunuluyor. Banka üzerinden kredisi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar gelir belgeleri ve kimlikleri ile birlikte en yakın şubeye giderek ya da internet bankacılığı üzerinden, müşteri hizmetlerini arayarak veya ATM üzerinden kredi başvurularını oluşturabiliyorlar. Aynı zamanda 50 bin TL'ye kadar olan ihtiyaç kredisinden faydalanmak için bankanızın mobil uygulamasını da kullanabiliyorsunuz. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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