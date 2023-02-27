Ziraat Bankası, avukatlara 50.000 TL ve üzerinde kredi imkanı sağlayan hiçbir koşul aranmayan bir kredi başvurusu sunuyor.
Finans
27 Şubat 2023 - 21:30
Devletin bankası bu mesleklere para akıtıyor! Listede mesleği olanlara 50 bin TL nakit ödeme
Ziraat Bankası'ndan müjde geldi! Avukatlara özel 50.000 TL'ye kadar koşulsuz kredi veriliyor. Vatandaşların ekonomik zorluk yaşadığı bu günlerde avukatlar için sevindirici bir haber. İşte detaylar...
Finans
27 Şubat 2023 - 21:30
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ZİRAAT BANKASI AVUKATLARA 50.000 TL'YE KADAR KREDİ VERİYOR! Vatandaşlar artan dolar kuru ve enflasyon nedeniyle geçinmekte zorlanıyor. Ancak Ziraat Bankası bu duruma çözüm üretebilmek adına çok önemli bir adım attı. Banka, avukatların koşullarını rahatlatmak adına avukatlara kredi verme konusunda bir hamle gerçekleştirdi. Avukatlara koşulsuz 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Banka bu kredinin faiz oranını yalnızca yüzde 1.57 olarak belirledi ve vade imkanını 36 aya kadar çıkardı. Avukatlık mesleğini yapıyor olmak yeterli olmakla birlikte 50.000 TL üzerinde kredi almak için kredi notunun 1250’den yüksek olması gerekiyor. Mesleğe yeni başlayanlara 50.000 TL’ye kadar ve ustalarına ise 125.000 TL’ye varan kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası vatandaşlara ekonomik sıkıntılara karşı çözüm üretebilmek için gösterdiği özverili çalışma sonucunda avukatlara 50.000 TL’ye kadar kredi verme konusunda başarılı bir iş çıkardı. Banka, meslekteki herkese 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası’nın bu hamlesi tüm avukatlara önemli kolaylıklar sağlayacak. Başvurular ise en yakın Ziraat Bankası şubesinden yapılabiliyor.
ZİRAAT BANKASI AVUKATLARA 50.000 TL'YE KADAR KREDİ VERİYOR! Vatandaşlar artan dolar kuru ve enflasyon nedeniyle geçinmekte zorlanıyor. Ancak Ziraat Bankası bu duruma çözüm üretebilmek adına çok önemli bir adım attı. Banka, avukatların koşullarını rahatlatmak adına avukatlara kredi verme konusunda bir hamle gerçekleştirdi. Avukatlara koşulsuz 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlanıyor. Banka bu kredinin faiz oranını yalnızca yüzde 1.57 olarak belirledi ve vade imkanını 36 aya kadar çıkardı. Avukatlık mesleğini yapıyor olmak yeterli olmakla birlikte 50.000 TL üzerinde kredi almak için kredi notunun 1250’den yüksek olması gerekiyor. Mesleğe yeni başlayanlara 50.000 TL’ye kadar ve ustalarına ise 125.000 TL’ye varan kredi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası vatandaşlara ekonomik sıkıntılara karşı çözüm üretebilmek için gösterdiği özverili çalışma sonucunda avukatlara 50.000 TL’ye kadar kredi verme konusunda başarılı bir iş çıkardı. Banka, meslekteki herkese 50.000 TL’ye kadar kredi imkanı sağlıyor. Ziraat Bankası’nın bu hamlesi tüm avukatlara önemli kolaylıklar sağlayacak. Başvurular ise en yakın Ziraat Bankası şubesinden yapılabiliyor.
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