EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:17

Devletin bankası büyüklük yaptı! Ziraat Bankası 100.000 TL - 200.000 TL sıfır faizli kredi verecek! Karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Ziraat Bankası 200 bin TL faizsiz destek kredisi verecek. Karar 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. İşte sıfır faizli krediye ilişkin detaylar.

EKONOMİ
25 Kasım 2022 - 08:17
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Devletin bankası büyüklük yaptı! Ziraat Bankası 100.000 TL - 200.000 TL sıfır faizli kredi verecek! Karar Resmi Gazete'de


Kamu bankalarının öncü isimlerinden biri olan Ziraat Bankası vatandaşlara faizsiz kredi dağıtmaya devam ediyor. Son dönemde yükselen kredi faiz oranlarına karşılık duyurulan faizsiz kredi haberiyle milyonlarca kişi bayram edecek.

25 Kasım 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan karar kapsamında, tarım faaliyetlerinin desteklenmesi hedefiyle 100 bin lira ila 200 bin lira arasında sıfır faizli kredi imkanı sunulacak.

Ziraat Bankası’ndan faizsiz kredi Resmi Gazete’de!



Resmi Gazete’nin 25 Kasım 2022 Cuma tarihli sayısında Ziraat Bankası’ndan kredi paketi duyuruldu. Devletin bankası Ziraat Bankası, 200 bin liraya kadar faizsiz kredi imkanı sunacak.

 Faizsiz kredi paketine dahil olan maddeye göre, Geleneksel bitkisel üretim başlığı altında kullandırılan tüm faiz indirimli kredilerde 200 bin TL’ye kadar olan yüzde 100 indirim oranlı işletme kredilerinin 100 bin TL ila 200 bin TL arasında mazot ve gübre alımı için destek verileceği ifade edildi.

kredi

Tarım faaliyetleri yürüten çok sayıda kişi Resmi Gazete’de yayımlanan yeni karar ile bayram etti. Ziraat Bankası ile Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği’ne dahil edilen madde ile tarım faaliyetleri için 200 bin liraya kadar sıfır faizli kredi verilmesi mümkün olacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ, 25 Kasım 2022 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek ve kredi başvuruları başlayacak.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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