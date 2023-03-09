Devletin bankası kesenin ağzını açtı! Nakit para arayanlara şartsız 5000 TL'yi anında yatıracak!

Bankalar acil nakit ihtiyacı olan vatandaşların sorunlarını gidermek ve müşteri potansiyellerini artırmak için kampanyalarına devam ediyor. Peki hangi banka 5 bin TL ödeme yapıyor? Şartlar nedir? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ŞARTLARI TAŞIYAN HERKES 5 BİN TL ÖDEME ALACAKVakıfbank tarafından acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için yeni bir kampanya başlatıldı. Banka müşterisi olan vatandaşlar için 5 bin TL ödeme yapılacak. Vakıfbank kampanyasından faydalanmak için bankanın müşterisi olmak ve şube üzerinden başvuru yapmak gerekiyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlar ATM üzerinden ödemelerini alabiliyor. Vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında da alınacak 5 bin TL ödemenin faiz miktarı oldu.
Vakıfbank tarafından düzenlenen 5 bin TL ihtiyaç kredisi desteğinin uygun faiz oranlarıyla olacağı öğrenilen durumlar arasında. Vakıfbank verilecek olan 5 bin TL ödeme için gelir belgesi ya da kredi notu gibi durumları önemsemeyecek ancak Vakıfbank'ın en önemli şartı bankanın müşterisi olmak. Son dönemlerde hem kamu bankaları hem özel bankalar müşteri potansiyellerini genişletmek amacıyla uygun şartlarda kredi kampanyası düzenlemeye devam ediyor. Vakıfbank tarafından düzenlenen acil ihtiyaç kredisi kapsamında 5 bin TL ödemeden faydalanabilmek için uygun faiz oranı ve kişiye uygun ödeme planı uygulanıyor. Bankanın kredi kampanyasından faydalanabilmek için kişinin kredi notunun en az 1100 olması gerektiğinin de altı çizildi.