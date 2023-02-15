Devletin bankası nakit sorununa el attı! Bunu yapanlar bankadan yüklü ödeme alacak: Ziraat Bankası hesabı olanlar dikkat!

Ziraat Bankası, sizlerden 7 gün içerisinde başvuru yapmanızı bekliyor. Lütfen süresi içinde başvurunuzu yapmayı unutmayın.
ZİRAAT BANKASI BANKA HESABI OLANLARA UYARI VAR: 7 GÜN İÇİNDE İŞLEM YAPMANIZ BEKLENİYOR
Devlet bankası olarak hizmet veren Ziraat Bankası, kendi banka müşterilerine uygun faizlerle ödemeler vereceğini açıkladı. Bu kampanyadan 7 gün içerisinde başvuruları gerçekleştiren kredi
kullanabilecek ve 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanabilecek. Emekli olan kişiler ve uzun süredir aynı işyerinde sigortalı olarak çalışan kişiler de Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Bankanın resmi internet sitesi üzerinden de kampanyaya başvurular gerçekleştirilebiliyor. Kampanya Şubat ayı sonuna kadar devam edecekken ayın 20'ine kadar başvurular yapılabiliyor. Emekli olanların ise emekli maaş hesapları üzerinden kredi ödemeleri gerçekleştiriliyor. Ziraat mobil uygulaması üzerinden verilecek olan 50000 TL kredilerde 36 ay vadeli ödeme tablosu oluşturularak 7 gün içinde masrafsız kredi ödenecektir. Başvuru şartlarına uygun olan tüm vatandaşlar bu kampanyadan yararlanabilirler.