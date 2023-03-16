Kredi
16 Mart 2023 - 13:00

Devletin bankası para musluklarını açtı! En düşük faizle 100.000 TL'ye kadar kesenin ağzını açtı! Tek bir şartı var

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bankaların düzenlediği kredi kampanyaları devam ediyor. Peki hangi banka 100 bin TL ödeme yapıyor? Şartlar neler? Tüm detaylar haberimizde.

Kredi
16 Mart 2023 - 13:00
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Devletin bankası para musluklarını açtı! En düşük faizle 100.000 TL'ye kadar kesenin ağzını açtı! Tek bir şartı var
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Kamu bankaları müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık kredi kampanyası düzenliyor. Kamu bankalarından biri de büyük bir kampanyaya imza attı ve 100 bin TL kampanya başlattı! Başvuru şartları ne olacak? Faiz oranları nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KAMU BANKASINDAN KREDİ KAMPANYASI

Kamu bankaları sık sık yaptığı kredi kampanyalarını müşterilerle paylaşıyor. Vakıfbank tarafından bildirilen haberlere göre 100 bin TL ve 6 ay vadeli kredi desteği verilecek. 



Vakıbank KOBİ Kredisi

Küçük işletme olan KOBİ'lere destek vermek amacıyla düzenlenen 100 bin TL kredi kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi küçük işletmelere ilaç gibi gelecek. Vakıfbank KOBİ'ler için düzenlediği kredi kampanyası ile ilgili diğer tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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