Devletin bankası para musluklarını açtı! En düşük faizle 100.000 TL'ye kadar kesenin ağzını açtı! Tek bir şartı var

Kamu bankaları müşterilerinin acil nakit ihtiyaçlarını karşılamak için sık sık kredi kampanyası düzenliyor. Kamu bankalarından biri de büyük bir kampanyaya imza attı ve 100 bin TL kampanya başlattı! Başvuru şartları ne olacak? Faiz oranları nasıl? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
KAMU BANKASINDAN KREDİ KAMPANYASIKamu bankaları sık sık yaptığı kredi kampanyalarını müşterilerle paylaşıyor. Vakıfbank tarafından bildirilen haberlere göre 100 bin TL ve 6 ay vadeli kredi desteği verilecek.
Küçük işletme olan KOBİ'lere destek vermek amacıyla düzenlenen 100 bin TL kredi kampanyası kapsamında 6 ay ertelemeli ve 36 ay vadeli kredi küçük işletmelere ilaç gibi gelecek. Vakıfbank KOBİ'ler için düzenlediği kredi kampanyası ile ilgili diğer tüm detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaşıyor.