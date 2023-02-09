Devletin bankası vatandaşın borcunu silip süpürecek! Tek bir şartla...

O banka borcu olan vatandaşlara düşük faiz ile borç kapatma kredisi imkanı sundu. Yüksek miktarda kredi ödemesi gerçekleştirmektedir. Başvuru için tek şart bireysel müşterisi olmanızdır. Vatandaşa sağlanacak kredi ödemesi ne kadar? Başvurular ne zamana kadar sürecektir? Nasıl ve nereden yapılacaktır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde. O BANKADA 100.000 TL KREDİ
Kamu bankası Vakıfbank düşük faiz ile borç ödeme kredisi imkanı sunacağını açıkladı. Bankalara borçları kapatmak isteyen vatandaşların yüksek limitli kredi ödemeleri sağlanmaktadır. Vakıfbank üzerinden başvurunuzu gerçekleştirmeniz takdirinde ödeme talepleriniz kısa sürede geri dönüt alıp onaylanacaktır. Vakıfbank bireysel müşteri olma şartıyla 24 ay vade ile 100.000 TL kredi imkanından faydalanabileceksiniz. İhtiyaç kredisi ve borç kapatma kredisini aynı anda isteyen vatandaşlar başvuruda bulunabileceklerdir. Banka şubelerine kimlik ve gelir belgelerini beyan etmeleri gerekmektedir. Banka kredi başvurularınızı internet sitesinden veya SMS yoluyla yapabilirsiniz. Ancak bazı vatandaşların kredi borcu olduğu için onay alamayabilir. Onay alınmaması takdirde 30 gün içerisinde Vakıfbank'a başvuruda bulunamayabilir. Emekli vatandaşlarımız bu kredi imkanından faydalanmak istiyorsa emekli maaş hesaplarını Vakıfbank üzerine taşıyarak kampanyaya katılma hakkına sahip olabilirler. Vakıfbank'a emekli maaşınızı taşımanız halinde uygun faizli Emekli kredisi de sunulmaktadır. Başvurunuzun onaylanması durumunda 24 ay vadeli 100.000 TL ödeme tablosu oluşturulmaktadır.